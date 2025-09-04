Metal işçilerinin zam pazarlığı başladı

Metal işkolunda yaklaşık 150 bin işçi için zam talebi açıklandı. Beyaz eşyadan otomotive, demir-çelikten elektronik sistemler üretimine kadar birçok sektörü kapsayan ülkenin en büyük grup toplu sözleşme süreci fiilen başladı.

En fazla üyeye sahip Türk Metal Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde, 1 Eylül 2025 itibarıyla ilk altı ay toplam yüzde 38,97 oranında zam talep etti.

Türk Metal Başkanı Uysal Altundağ, Türk Metal sendikası Ankara Şubelerinden gelen işçilerin katıldığı genişletilmiş toplantıda talepleri duyurdu.

Taleplerini şeffaf ve bilimsel yöntemlerle oluşturduklarını vurgulayan Altundağ, emek kesiminin ekonomik zorluklar karşısında ezilmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

Buna göre eylül ayından geçerli olmak üzere birinci altı ay için saatlik ücretlere yüzde 20 zam ve üzerine 35 TL seyyanen artış talep edildi. Ayrıca desteklere yüzde 65 artış, sosyal yardımlar içindeki kurban bayramı yardımına ise yüzde 80 artış talep edildi. Bunların toplamı ile birinci altı ay için yüzde 38,97 zam talep edilmiş oldu.

İkinci altı ay için ve dördüncü altı ay için enflasyon oranında zam talep edilirken, üçüncü altı ay için enflasyon +3 puanlık ücret artışı sendika tarafından teklif edilecek.

Sözleşmeye dair mali taleplerinin yüzdelik zam, seyyanen zam ve sosyal yardımlara artış şeklinde olduğuna dikkat çeken Altundağ, taleplerini şöyle sıraladı:

"1 Eylül 2025 itibarıyla saatlik ücretlere önce yüzde 20 zam talep ediyoruz. Bu zammın uygulanmasının ardından, yine tüm üyelerimizin saat ücretlerine ilk altı ay için seyyanen 35 lira daha zam talep ediyoruz. Sözleşmenin ikinci altı ayı için saat ücretlerine altı aylık enflasyon oranında zam, üçüncü altı ayı için yine saat ücretlerine gerçekleşecek altı aylık enflasyon artı 3 puan iyileştirmeyle zam, dördüncü ve son altı ay için ise yine enflasyon oranında zam talep ediyoruz."

Altundağ, talepleri arasında sosyal yardımlara yapılacak artışların da önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, şunları paylaştı:

"Ramazan Bayramı yardımı, eğitim yardımı, yakacak yardımı gibi sosyal yardımlar için yıllık yüzde 65 zam talep ediyoruz. Diğer sosyal yardımlarımızdan farklı olarak Kurban Bayramı yardımının ise yıllık yüzde 80 arttırılmasını talep ediyoruz. Bütün bu sosyal yardımlarımızın ikinci yıllarında ise gerçekleşen yıllık enflasyona artı 5 puan iyileştirmeyle zam yapılmasını da istiyoruz. İşte sosyal yardımlarımıza istediğimiz bu rakamlarla taslağımızın birinci altı ayı için talep ettiğimiz toplam zam oranımız yüzde 38,97'yi buluyor. Bunlarla birlikte tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamasının üyelerimizin eşleri için de geçerli olmasını talep ediyoruz."

Altundağ, taleplerin kararlılıkla savunulacağını ifade etti.