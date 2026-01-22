Metal işçisi açken patrona huzur yok

Emek Servisi

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) yüzde 18 oranındaki sefalet teklifinin ardından fabrikalarda alınan eylem kararlarını metal emekçileri coşkuyla sürdürüyor. 150 binden fazla metal işçisinin ücret ve sosyal hak zamlarının belirleneceği MESS grubu toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde patron tarafının %18’lik zam teklifi masada kaldı.

Birleşik Metal-İş'in 30 Ocak'ta dokuz fabrikada greve çıkacağını açıklaması ve Türk Metal Sendikası’nın 138 bin üyesiyle grev kararı almasının ardından MESS, tarafları tekrar masaya davet etti. Dün saat 14.30’da İstanbul Şişli’de bulunan MESS Genel Başkanlığında sendikalar yeniden masaya otururken metal işçileri fabrikalardaki yemekhane eylemlerini kararlılıkla sürdürdü.

“Biz bitti demeden bitmez” diyen metal emekçileri, 43 fabrikada kortejler halinde eylemler yaptı. Metal emekçileri, ortak taleplerinin insanca yaşayacak ücret olduğunu vurgularken yükselen sloganlar da bir ağızdan oldu: “İsyan, grev, direniş”, İnadına sendika, inadına DİSK”, “İşçiler açken patronlara huzur yok.”