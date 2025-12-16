Metal işçisi direnecek

Emek Servisi

Özel sektörün en geniş toplu iş sözleşmesi olan MESS Grup Sözleşmesi’nde görüşmeler, yaklaşık 150 bin metal işçisinin talep ve beklentilerini karşılamaktan uzak kaldı. 13 Ekim’de başlayan görüşmelerin sonucunda patronlardan metal işçisine yine sefalet dayatması çıktı. İşçilerin beklentileri MESS tarafından umursanmazken sendikalar, işçilere dayatılan sefalet zammını kabul etmediklerini belirterek yapılan teklife karşılık olarak eylem planlarını açıklamaya başladı. Sefalet ücretine karşı ses çıkaran Birleşik Metal-İş üretimden gelen güçlerini kullanacaklarını belirterek eylem planlarını paylaştı.

Birleşik Metal-İş Genel Yönetim Kurulu imzalı açıklamada, metal işçilerinin emeği ve onuru için yürütülen 2025- 2017 dönemi MESS Grup İş Sözleşmesi görüşmelerinin, işveren sendikası MESS’in düşük ücret dayatması ve kazanılmış haklara yönelik saldırıları nedeniyle uyuşmazlık ile sonuçlandığını hatırlattı.

HAKLARIMIZ PAZARLIK KONUSU DEĞİL

Yapılan açıklamada, “MESS resmi enflasyonun bile gerisinde, gerçeklikle bağdaşmayan zam teklifinde bulundu. Bu teklif, açıkça metal işçisinin emeğiyle alay etmek anlamına gelmektedir. Şimdi, işverenden haklı ve gerçekçi taleplerimize uygun yeni bir teklif bekliyoruz. Aksi takdirde, mücadelemiz her koşulda, hiçbir engel tanımadan büyüyerek devam edecektir. İstediklerimiz hakkımızdır ve bu haklarımızı mutlaka alacağız. Yaşasın metal işçilerinin onurlu mücadelesi!” diyerek sefalet dayatmalarına karşı açıkladıkları eylem planlarını şu şekilde sıraladı:

• "8 Aralık Perşembe günü, tüm vardiyalarda 1 saat üretimden gelene gücümüz kullanılacak ve fabrikalara yürüyüşlerle giriş yapılacaktır.

• 21 Aralık Pazar günü, konfederasyonumuz DİSK’in “Vergide Adalet, Gelirde Adalet” talebiyle Gebze’de düzenleyeceği mitinge, MESS’in dayatmalarına ve düşük ücret politikasına karşı örgütlü olduğumuz tüm fabrika ve şubelerden kitlesel katılım sağlanacaktır.

• 25 Aralık Perşembe günü, tüm vardiyalarda 1 saat üretimden gelen gücümüz kullanılacaktır.

• 22 Aralık Pazartesi günü başlayan hafta boyunca, taleplerimizi içeren kokartlar takılacaktır.

• 24 Aralık Çarşamba günü Başkanlar Kurulumuz toplanarak gelişmeleri yeniden değerlendirecek ve yeni eylem kararları alacaktır."