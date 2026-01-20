Metal işçisi geri adım atmadı: 43 işletmede grev kararı alındı

Ebru ÇELİK

Metal işkolunda yürütülen grup toplu iş sözleşmesi (TİS) sürecinde grev aşamasına gelindi. Birleşik Metal-İş Sendikası, arabuluculuk raporunun sendikaya ulaşmasının ardından 31 işletmeye bağlı 43 fabrikada grev kararlarını kamuoyuna açıkladı. İstanbul Kadıköy'de bulunan Birleşik Metal-İş Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Genel Başkan Özkan Atar, MESS’in tekliflerinin “sefalet dayatması” olduğunu söyledi.

Atar, aylardır süren görüşmeler boyunca işçilerin temel taleplerinin görmezden gelindiğini belirterek, “Ücret artışı başta olmak üzere hiçbir temel talebimize karşılık verilmedi. Aksine, kazanılmış haklarımızı geriye götüren teklifler masaya getirildi” dedi.

MESS’in üç yıllık sözleşme ısrarına da dikkat çeken Atar, “Üç yıllık sözleşme demek, metal işçisi için üç yıl daha yoksullaşmak demektir. Bunu ne kabul ederiz ne de tartışırız” ifadelerini kullandı.

KAZANILMIŞ HAKLARA GÖZ DİKİLDİ

İşveren tarafının ikramiyelerin fiili çalışmaya bağlanması, rapor alan işçilerin ücretlerinin kesilmesi, denkleştirme ve telafi çalışması dayatmaları ile tamamlayıcı sağlık sigortasının sona erdirilmesini istediğini hatırlatan Atar, “İşçilerin kazanılmış hakları pazarlık konusu olamaz” dedi.

ENFLASYON YALANI, VERGİ GASBI

Atar, TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarının gerçek hayat pahalılığını yansıtmadığını vurgulayarak, “Resmî enflasyonun birkaç puan üzerindeki teklifler metal işçisini açlığa mahkûm ediyor” diye konuştu.

Gelir vergisi dilimlerinin de işçilerin ücretlerini erittiğini belirten Atar, “Biz daha fazla çalıştıkça daha az kazanan bir sınıfa dönüştürüldük. Bu açık bir gelir gaspıdır” dedi.

GREV HAKKI DEFALARCA ENGELLENDİ

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Atar, metal işçilerinin grev hakkının geçmişte defalarca “erteleme” adı altında yasaklandığını hatırlattı. Buna rağmen fiili grevlerle kazanımlar elde edildiğini vurgulayan Atar, şu örnekleri sıraladı:

>>2022’de Bekaert’te grev yasaklandı, işçiler 18 gün fiili grev yaptı.

>>2023’te Green Transfo Energy’de fiili grevin ardından sözleşme imzalandı.

>>Hitachi Energy, Schneider Elektrik, GE Grid Solutions ve Arıtaş Kriyojenik’te yasaklara rağmen grevler fiilen sürdürüldü.

“Kimse grev yasağından medet ummasın” diyen Atar, “Grevimiz yasaklanırsa anayasal hakkımızı fiilen kullanacağız” mesajı verdi.

30 OCAK’TA GREV BAŞLIYOR

Birleşik Metal-İş, ilk etapta şu işyerlerinde 30 Ocak Cuma günü greve çıkacağını açıkladı:

>>ÇUKUROVA İNŞAAT MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

>>CENGİZ MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

>>ÇAYIROVA BORU SAN. VE TİC. A.Ş. >>ÇELSANTAŞ ÇELİK MAMULLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

>>DOSTEL MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.

>>ARPEK ARKAN PARÇA ALÜMİNYUM ENJEKSİYON VE KALIP SAN. TİC. A.Ş.

>>SANEL SANAYİ ELEKTRONİĞİ İMALAT VE TİC. A.Ş.

>>SIO AUTOMOTIVE TAŞIT YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. A.Ş.

>>ZF LEMFÖRDER AKS MODÜLLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Diğer fabrikaların grev tarihlerinin ise sürece göre kademeli olarak açıklanacağı bildirildi.

"BU MÜCADELE HEPİMİZİN"

Atar, mücadelenin yalnızca Birleşik Metal-İş üyeleriyle sınırlı olmadığını vurgulayarak, “Bu süreç çocuklarımızın geleceğine sahip çıkma mücadelesidir. Metal işçisi kazanacak. Çünkü haklıyız, örgütlüyüz ve güçlüyüz” ifadelerine yer verdi.