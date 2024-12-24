Metal işçisi grevde de dayanışmada da kararlı

Emek Servisi

Patron örgütü MESS'in sefalet ücreti dayatmasına karşı başlattıkları grevleri, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı gece yarısı kararnamesi ile yasaklanan metal işçileri kararlı duruşlarından geri adım atmıyor. İlk aşamada greve başlayan Hitachi Energy işletmesinin 4 fabrikasında grev dün 20'inci gününü geride bırakırken işveren MESS aracılığı işle dün sendikayı görüşmeye çağırdı. Birleşik Metal-İş'te örgütlü yaklaşık 1500 işçi greve devam ederken 500 işçi de 25 Aralık'ta başlayacak greve hazırlanıyor.

Birleşik Metal İşçileri Sendikası'nda (Birleşik Metal-İş) örgütlü işçilerin Hitachi, GE Grid Solutions ve Schneider Electric'te 11'inci günü, Arıtaş Kriyojenik'te 5'inci günü geride bıraktı. MESS'ten ayrılan Green Transfo'da da verilen süreye kadar anlaşma sağlanamaması halinde grev yarın başlayacak.

20 gündür üretimin durduğu Hitachi'de işveren, MESS aracılığıyla Birleşik Metal-İş'i masaya davet etti. Görüşmeye, Birleşik Metal-İş genel başkanı ve genel sekreteri ile Hitachi işletmesinin bütün temsilcileri ve şube yönetim kurulu katıldı. Dün sabah saat 10.00'da MESS merkez ofisinde başlayan görüşmeler, gazetemizin baskıya gittiği saatlerde henüz tamamlanmamıştı.

Grevdeki metal işçilerine farklı işkollarından işçiler de destek ve dayanışma ziyaretlerinde bulunmayı sürdürüyor. Nakliyat-İş, Kocaeli'de kurulu Schneider Elektrik ve GE Grid Solutions fabrikalarına dayanışma ziyaretinde bulundu. İşten atıldıkları için direnişlerini sürdüren Hödlmayr işçileri de grevdeki metal işçilerine destek verdi. Grev çadırlarının bir diğer ziyaretçisi de Tekgıda-İş ve örgütlü işçiler oldu. Bursa'daki Eker Süt fabrikasında sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan işçiler, Balıkesir'de Arıtaş Kriyojenik işçilerine destek ziyaretinde bulundu.

Birleşik Metal-İş ile MESS’e bağlı Hitachi, GE Grid Solutions, Schneider Electric ve Arıtaş Kriyojenik ile MESS’ten ayrılan Green Transfo arasında yaklaşık 2 bin işçiyi kapsayacak toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri 9 Ağustos'ta başlamıştı. Sendikanın yüzde 125'lik ücret artışı talebine rağmen MESS'in hem OVP'ye uyumlu 3 yıllık sözleşme, hem de en fazla yüzde 40'a çıkan sefalet zammı dayatması sürecin tıkanmasına neden oldu. 5 işletmeye bağlı 9 fabrikada alınan grev kararı için iktidar harekete geçti, MESS'e teslim yasak kararı alındı. Erdoğan'ın kararı ile "milli güvenliği bozucu nitelikte" denilerek yasaklanan grevler arasında ise yalnızca MESS'e bağlı işletmeler yer alırken yarın başlayacak Green Transfo grevi için herhangi bir yasaklama kararı bulunmuyor.

∗∗∗

PETROLDEN METALE DESTEK

Metal işçilerinin yasaklamalara rağmen kararlılıkla devam eden grevlerine bir destek de, Petrol-İş Sendikası'ndan geldi. Petrol-İş Merkez Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Süleyman Akyüz imzalı açıklamada grev hakkının askıya alınamayacağı vurgulandı. Daha önce kendi grevleri de AKP iktidarında ertelenen sendikanın açıklamasında, "Grev erteleme kararları, sadece sermayenin çıkarlarını korumakta ve milyonlarca emekçinin alınteri döktüğü işyerlerinde hak mücadelesinin önünde büyük bir engel oluşturmaktadır. Bu kararlar, işverenlere emeğin haklarını baskılamak için cesaret vermekte, işçileri ise TİS süreçlerinde Yüksek Hakem Kurulu'nun kararlarına mahkûm etmektedir. İşçi sınıfının iş, ekmek ve onur mücadelesi hiçbir koşulda engellenemez. Grev erteleme kararları verilen işyerlerinde adil bir toplu iş sözleşmesi imzalanması hedefiyle mücadelesini sürdüren metal işçilerinin yanındayız" denildi.