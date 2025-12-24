Metal işçisi greve hazırlanıyor

Birleşik Metal-İş MESS dayatmalarına karşı üretimden gelen gücünü kullanmaya devam ediyor. Metal işçisi greve hazırlanıyor.

İşçiler ikinci bir karara kadar fazla mesaiden kaçınacak ve her mesaide 1 saat iş durdurma eylemlerine devam edecek.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, grev hazırlıklarının başladığı da duyuruldu. Grev hazırlıkları için işyeri temsilcilerinin eylem planı şimdiden belirlendi.

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yeni eylem kararları şöyle belirtildi:

"MESS GRUP TİS SÜRECİNDE SENDİKAMIZDAN YENİ EYLEM KARARLARI

24 Aralık 2025 Çarşamba günü toplanan Başkanlar Kurulumuz, işyerlerinde ve ülkemizde yaşanan sorunların yanında #MESS ile sürmekte olan Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde gelinen aşamayı değerlendirmiştir.

Bu değerlendirmeler ışığında Genel Yönetim Kurulumuz, aşağıdaki eylem kararlarını almıştır:

• 1 saatlik üretimden gelen gücün kullanılmasına 25 Aralık 2025 Perşembe, 2 Ocak 2026 Cuma ve 8 Ocak 2026 Perşembe günlerinde de devam edilecektir.

• 26 Aralık Cuma günü, Bursa/Mudanya’da yürüyüş ve kitlesel basın açıklaması yapılacaktır.

• Kokart takma etkinliğine devam edilecektir.

• 29 Aralık 2025 Pazartesi gününden itibaren ikinci bir karara kadar fazla mesailer kesilecek ve fazla mesaiye kalınmayacaktır.

• Grev kararlarının alınması sonrasında, tüm temsilcilerimiz tam gün izinli olacak ve grev hazırlıklarının etkin biçimde hayata geçirilmesi için çalışmalarını yapacaklardır.

Metal işçileri, hakları için mücadeleleri yükselterek sürdürecektir.

Biz kazanacağız, çünkü haklıyız ve güçlüyüz!

Yaşasın metal işçilerinin onurlu mücadelesi!

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI GENEL YÖNETİM KURULU

Biz Kazanacağız"