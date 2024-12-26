Metal işçisi kazanacak

Emek Servisi

Sefalet ücreti dayatmasına karşı 3 işletmeden grevde olan Birleşik Metal-İş üyesi işçilere MESS’ten ayrılan Green Transfo işçileri de katıldı. Kocaeli Çayırova’da bulunan Green Transfo’da çalışan 263 işçi insanca yaşayacak ücret talebiyle greve çıktı.

MESS üyesi Arıtaş Kriyojenik, GE Grid Solutions ve Schneider Electric işletmelerine bağlı 4 fabrikada toplam 1200 üyemiz grevlerini sürdürüyor. Green işçileriyle birlikte 1500’e yakın metal işçisi grevde.

Fabrika içinde, “İş ekmek yoksa barış da yok”, “Direne direne direnişten zafere”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları atan işçiler, fabrika duvarlarına “Bu iş yerinde grev var” pankartı astı.

Grevin ilk gününde Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar da Green Transfo işçileriyle beraberdi.

Atar, yaptığı açıklamada, Türkiye’de sendikalaşma hakkının önüne çıkarılan engellere dikkat çekti: “Sendikanın bir işyerinde ya da işletmede örgütlenmesinin ardından işverenlerin yetki itirazları nedeniyle yıllara varan adli süreçler yaşanıyor ve bu süreçlerin sonunda ne yazık ki toplu iş sözleşmesi masasına oturulamıyor. Anayasa Mahkemesi bu yıl hem bizim başvurumuz üzerine hem de Nakliyat-İş Sendikamızın başvurusu üzerine yetki itirazlarına ilişkin iki önemli karar verdi. Bu kararlarda yetki itirazı davalarının sendikasızlaştırma aracı olarak kullanıldığı, yasaların değiştirilmesi gerektiği açıkça belirtiliyor.”

Toplu iş sözleşmesi masasına oturulduğunda da işçilerin karşısına başka engellerin çıkarıldığını ifade eden Atar, MESS’e bağlı dört işletmede grevlerimizin Cumhurbaşkanı Kararı ile haksız ve hukuksuz şekilde yasaklandığını hatırlattı. Atar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha önceki yıllarda olduğu gibi yine Anayasa’ya aykırı grev yasaklarıyla karşı karşıya kaldık. Yasak kararının yayımladığı günün sabahında açıklama yaparak ‘Grev bizim anamızın ak sütü gibi helal bir hakkımızdır, anayasal hakkımızdır, yasaklarınızı tanımıyoruz’ diye haykırdık. Grevlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Defalarca söyledik, bir kez daha söylüyoruz: Grev hakkı, sendikal hakların, toplu iş sözleşmesi hakkının tamamlayıcı, olmazsa olmazı ve ayrılmaz bir parçasıdır! Biz grev yasaklamalarına karşı bütün gücümüzle mücadele ettik ve mücadele etmeye devam ediyoruz.”

Metal işçilerinin verdiği mücadelenin tarihi bir mücadele olduğunu da vurgulayan Atar, “Bu yürüttüğümüz mücadele sadece metal işçilerinin 5 işletmede yürüttüğü hak hukuk mücadelesinin çok ötesindedir. Metal işçileri nasıl 1963 yılında Kavel grevimizle birlikte bu ülkenin çalışma yaşamına grev hakkıyla birlikte özgür toplu iş sözleşmesi hakkını armağan etmişse, bu mücadelelerimizle de grev yasaklarının nasıl püskürtüleceğini, bu yasaklarla nasıl mücadele edileceğini herkese gösteriyoruz. Bu mücadeleye omuz veren, her şeyi göze alarak grevlerine sahip çıkan tüm kardeşlerimizi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

İşçiler halihazırda grevde olan GE Grid Solutions, Schneider Elektrik ve Arıtaş Kriyojenik işçilerine selam yolladı. İşçiler, attıkları sloganlarla grev yasaklarına karşı birlik mesajı verdi.