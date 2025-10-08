Metal işçisi masada asgari ücret sırada

Ekonomi Servisi

Emeğiyle geçinenler için yılın son çeyreği, ilk günden bu yana eriyen ücretlere yapılacak zam oranları tartışmalarıyla geçiyor.

Asgari ücretle geçime mecbur bırakılan bir işçinin geliri, yılın ilk 9 ayında 64 bin 652 TL eridi. Ara zam yapılmayan ücretler ne açlık ne de yoksulluk sınırını görebildi. Sefalete mahkûm edilen emekçiler için yıl, geçim savaşı ile geçti.

Asgari ücret tartışmaları ile metal işçilerinin 2025-2027 dönemi ücretlerini belirleyecek MESS Grup Sözleşmesi takvimi birbirini takip ediyor. 150 bin metal işçisini doğrudan ilgilendiren MESS Grup Sözleşmesi'nde sendikalar, gelecek hafta masaya oturacak. 32 işletmede çalışan 11 bin işçinin sözünü ise Birleşik Metal-İş sendikası söyleyecek. Birleşik Metal-İş, hazırladığı teklif taslağını 13 Ekim'de MESS temsilcileri ile kurulacak masada görüşecek. Sözleşmede 140 bin işçiyi de Türk Metal temsil edecek.

Özel sektörün en geniş toplu iş sözleşmesi (TİS) olma özelliği taşıyan MESS Grup Sözleşmesi, ülkedeki pek çok sektörde yapılacak çeşitli TİS'leri etkileme potansiyeli taşıyor. Sözleşme ayrıca, bağıtlandığı yıldaki asgari ücret sözleşmelerini doğrudan etkiliyor.

AKP iktidarının MESS üyesi metal işverenleri ile yakın ilişkileri biliniyor. İktidarı boyunca 23 grevi yasaklayan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kararlardan birkaçını MESS için aldı. 23 yılda 7 grevi yasaklanan metal işçilerinin 2015 ve 2018'de MESS Grup Sözleşmesi'ndeki dayatmalara karşı yaptığı grevler AKP iktidarı tarafından yasakladı. MESS'e bağlı işyerlerinde çalışan 2 bin metal işçisinin geçen yıldan 2025'in başına taşınan grevleri de yasaklanmasına rağmen fiili olarak devam etti, bir bir kazanımla sonuçlandı.

Birleşik Metal-İş, MESS ile görüşmelerde hem ücret artışlarının enflasyon karşısında erimemesi hem de sosyal hakların genişletilmesi talebiyle bir kez daha masaya oturacak. Sendika, ücretlerde ilk altı ay için yüzde 58,5 oranında artış istiyoruz, saat ücreti 170 TL'nin altında olan işçilerin saat ücretlerinin 170 TL'ye yükseltilmesi ve tüm işçilerin saat ücretlerine yüzde 15 ve üzerine seyyanen 100 TL zam yapılmasını talep ediyor. Metal işçilerine ödenen sosyal hakların düşük tutarlarda olması ve yıllar içinde gerilemesiyle sendika, net 101 TL ile 126 TL arasında değişen çocuk parası da dahil tüm sosyal haklarda yüzde 150-190 arasında zam talep ediyor.

ÖRNEK OLACAK

Öte yandan, TÜİK’in tartışmalı verileriyle düşük gösterilen enflasyon oranları ile IMF programının, asgari ücret tespit sürecinde referans alınması bekleniyor. IMF programıyla emeğiyle geçinenlerin yoksulluk sınırını aşması güç. Düşük zam dayatmalarını fabrikalardaki örgütlü mücadeleleri ile aşan metal işçileri, sadece ücretleriyle değil mücadeleleriyle de asgari ücret sürecinde emsal olabilir.

Emek düşmanı iktidarın baskılamak için her yolu denediği metal işçileri, emeğiyle geçinenler için emsal teşkil eden TİS'leri yaklaşırken asgari ücrette de benzer bir mücadele dönemine giriliyor.

17 milyon sigortalı işçinin beklediği asgari ücret zammı oranı henüz belirsizliğini koruyor ancak finans çevreleri çoktan düşük zam oranlarını işaret etmeye başladı. MESS kapsamındaki toplu sözleşme sürecinde metal işçilerinin örgütlü mücadelesi, yalnızca kendi ücretlerini değil, ülke genelindeki ücret politikalarını da etkileyebilecek güçte.

Resmi enflasyon oranlarının üstündeki hayat pahalılığının, ücret artışlarını daha masaya gelmeden eritmesinin önüne geçemeyen iktidar, milyonları sefalete sürüklüyor. Hem Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetimi, hem de AKP'li isimler sık sık, enflasyonun erittiği alım gücünde suçu yurttaşa atıyor. AKP'nin "enflasyonun sebebi" dediği yurttaş ise DİSK-AR'a göre 9 ayda 789 milyar TL kaybetti.

∗∗∗

TÜİK’İN ENFLASYON SEPETİ İNDİRİMLİ

Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş, TÜİK verilerinden yola çıkarak yaptığı fiyat hesaplamasında çarpıcı verilere yer verdi. TÜİK'in inandırıcılıktan uzak enflasyon hesaplamasında esas alınan kalem fiyatları bir kez daha güvenilirliği sorgulayama açtı.

TÜİK'e göre kira harcamaları eylülde 12 bin 225 lirayken üniversite yurt ücretleri 957 TL. Özel yurtlarda bu fiyatlara yatak kiralamak mümkün değilken KYK yurtlarında da fiyatlar 725 TL ile 1600 TL arasında değişiyor. Sepetteki dikkat çekici bir diğer harcama kalemi de özel okullarda eğitim ücretleri. Her yıl astronomik oranlarda artmasına rağmen TÜİK özel ilköğretim ücretini 186 bin 865 TL, özel lise ücretini 212 bin 8 TL, özel üniversite ücretini ise 682 bin 972 TL olarak sepete ekledi. Aktaş'ın hesaplamasına göre TÜİK'in enflasyon hesaplamasına esas aldığı kreş ücreti de 13 bin 847 TL. Geçen yıl Aktaş'ın yaptığı hesaplamada 34 TL olması ile dikkati çeken ayakta tedavi/muayene ücretleri de bu yılın eylül ayında 52 TL'den hesaplandı. Yalnızca devlet hastanelerinin değil, özel sağlık kuruluşlarının da dahil edildiği hesaplama sadece 52 TL çıktı.