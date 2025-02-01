Metal işçisi şalteri bir kez daha indirdi

Bilge Su YILDIRIM

Yılın başından bu yana grevler ve kazanımlarla adlarından söz ettiren metal işçileri, dün bir işyerine daha grev pankartı astı. Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) üyesi işçiler, dün Kocaeli Çayırova’da bulunan Kaynak Tekniği işyerinde toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde işveren ile sendika arasında anlaşma sağlanamaması üzerine şalterleri indirdi. 21 ülkede 7 tesiste 12 bin çalışanla üretim yapan ABD’li elektrik devi Lincoln Electric‘e bağlı Kaynak Tekniği, işçilere 30 bin lira bile teklif etmedi.

İşçiler, sendikaları Birleşik Metal-İş ile birlikte 18 Ocak’ta ay sonuna kadar işçilerin taleplerini karşılayan bir teklif gelmemesi durumunda ay sonunda greve çıkacaklarını duyurmuştu. İşçilerin ve sendikanın yüzde 110 oranındaki zam teklifi karşısında işverenin masaya getirdiği oran ise yalnızca yüzde 22 olmuştu. İşveren daha sonra bu teklifi 6 aylık dönem için yüzde 38,70’e kadar yükseltmişti.

İşverenin son teklifi ile, işyerinde ortalama ücretin ikramiye dahil net 29 bin 546 lira düzeyinde kalmasını işçiler kabul etmedi. Sendikanın talebi, ortalama ücretin ilk altı ay için ikramiye dahil net 48 bin 151 TL düzeyine getirilmesi olurken son teklifi kabul etmeyen metal işçileri, dün grevlerine resmen başladı.

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, Genel Yönetim Kurulu üyeleri ve Gebze 2 No’lu Şube yöneticileriyle birlikte grev alanında kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya, sendikanın grevde oluğu bir diğer işyeri olan Green Transfo işçileri de katıldı. Hakları için 38 gündür grevde olan Green Transfo işçileri de sefalet zammını kabul etmeyerek greve başlayan Kaynak Tekniği işçilerine destek verdi. Metal işçilerini Nakliyat-İş Sendikası Genel Sekreteri Erdal Kopal ve Nakliyat-İş Gebze Şube temsilcileri de yalnız bırakmadı. Aynı zamanda Devrimci İşçi Partisi (DİP), Emek Partisi (EMEP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) de işçilerin grevine dayanışma ziyaretinde bulundu.

Genel Başkan Atar, BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. İşçilerin, ilk kez sendikalaşan işyerinde TİS haklarına kavuşabilmek için 1,5 yıl boyunca hukuki mücadele verdiğini hatırlatan Atar, şunları söyledi: “Kaynak Tekniği çalışanı üyelerimiz, TİS hakkı için kararlı bir hukuki mücadele yürüttü. Şimdi de yaşam koşullarını iyileştirecek bir TİS için sabır ve kararlılıkla üretimden gelen güçlerini kullanıyorlar. İşyerinde greve çıkan 254 üyemizin her biri coşkulu ve moralli. Diğer işyerlerinde imzaladığımız TİS ve elde ettiğimiz kazanımlar da şüphesiz emsal oluyor. Biz sendika olarak, daha önceki grevlerde de olduğu gibi üyelerimizin yüzünün güleceği bir anlaşma imzalanana dek mücadele edeceğiz. İktidar tarafından açıklanan IMF güdümlü Orta Vadeli Programın emekçi kesimlerde yarattığı ekonomik yıkım ve sefalete karşı direnişimizi büyüteceğiz.”

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PHİNİA'DA GREVE SAATLER KALA İMZALAR ATILDI

Dün bir grevin de İzmir'de, Phinia fabrikasında başlaması planlanıyordu. Grevin adı dahi anlaşmaya yetti. İşveren, Birleşik Metal-İş İzmir Şubesi’yle anlaşma imzaladı.

Fotoğraf: BirGün

Sendikadan yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadığı için grev uygulama kararı aldığımız PHINIA fabrikasında, sendikamız ile işyeri yönetimi arasında iki gündür sürdürülen görüşmeler anlaşmayla sonuçlandı. Türkiye işçi sınıfına hayırlı olsun."