Metal işçisi sefalet denklemini bozacak

Özel sektörün en büyük toplu iş sözleşmesi (TİS) olan Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor. 150 bin metal işçisinin 2025-2027 yıllarında alacağı ücreti belirleyecek olan sözleşme, yalnızca metal işkolunda çalışanları ve ailelerini değil, Türkiye işçi sınıfının tamamını ilgilendiriyor. Asgari ücret tespitinde iktidarla blok hareket eden işverenler, MESS'te de söz söyleyen konumunda.

TÜM SINIF İÇİN BELİRLEYİCİ OLACAK

Masada metal işkolunda örgütlenen Birleşik Metal-İş, Türk Metal Sendikası ve Özçelik-İş’in karşısında imalat sanayide ülkenin en büyük patron örgütlerinden MESS bulunuyor. MESS’in yönetim kurulundaki isimlerin etki alanı ise yalnızca metal işkoluyla sınırlı değil. MESS Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğunda oturan Özgür Burak Akkol, aynı zamanda patron örgütünün bağlı olduğu Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) başında bulunuyor. TİSK ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile işçi konfederasyonlarının yanı sıra, ülkedeki milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücreti belirleyen komisyonda koltuk sahibi. Bir başka deyişle, pazarlık masalarına sunulan teklifleri şekillendiren işveren örgütleri adına sözü, TİSK ve MESS Başkanı Akkol söylüyor.

Patronların kendi sınıfların kârını gözeterek birlikte hareket ettiği pazarlık ortamında metal işçilerinin elde edeceği her kazanım da tüm işçi sınıfı için emsal nitelik taşıyor. Emek Çalışmaları Topluluğu’nun 2024 İşçi Eylemleri Raporu’na göre en çok eylemin örgütlendiği işkolu olan metal, sektör olarak da Türkiye işçi sınıfı mücadelesi Metal işçisi sefalet denklemini bozacak MESS Grup TİS’te pazarlık süreci devam ediyor. İmzalanacak sözleşme, Türkiye işçi sınıfının tamamının çalışma ve yaşam koşullarında belirleyici olacak. Metal işçileri ise mücadele tarihlerinden aldıkları birikimle patron örgütlerinin sefalet dayatmasını yırtıp atacak güçte tarihinde lokomotif işkollarından. En örgütlü sektörlerden biri olan metalde işçilerin üretimden gelen güçlerini kullanarak patronların ördüğü sefalet duvarında açacağı her gedik, işçi sınıfının tamamının yaşam ve çalışma koşulu talepleri için de yol açıyor.

Tek adam rejimi ile yakın ilişki içindeki metal patronları, çizdikleri ‘kâr tablosunun’ dışına taşacak her başkaldırıda baskı, yasak ve yıldırma politikalarına başvururken AKP'li yıllarda en çok metal işçilerinin grevleri engellendi. 23 yılda 150 bini aşkın metal işçisinin anayasal grev hakkı, iktidarın baskılarıyla engellenmeye çalışıldı.

15 BİN METAL İŞÇİSİ AYAĞA KALKMIŞTI

Metal patronlarının lobi faaliyetlerinin de etkili olduğu engelleme kararları son olarak 2024 Aralık’ta Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu, MESS grup TİS kapsamındaki 10 işyerinde ‘milli güvenlik’ bahane edilerek ilan edildi. İşçiler buna rağmen yasak kararlarını yırtarak fiili grevde ısrar etti ve 10 işyerinde de kazanım elde etti.

Metal işçileri üstlerine giydirilmek istenen gömleği örgütlü mücadeleleriyle yırttı. 15-16 Haziran’dan ’89 Bahar Eylemleri’ne dek ülkedeki simge işçi direnişlerinde ön saflarda yer alan metal işçileri, MESS pazarlık süreçlerinde de emsal direniş ve mücadeleler sergiledi. 15 Aralık 2014’te Türk Metal ile MESS arasında imzalanan 3 yıllık toplu sözleşme ve düşük zam oranlarına karşı işçiler, yurt genelinde birer birer şalterleri indirdi. Birleşik Metal-İş'te örgütlü işçiler MESS’in 3 yıllık sözleşme ve enflasyona dayalı sefalet zammı dayatmasına karşı 23 Aralık 2014’te Gebze’de mitingde bir araya geldi. 10 bine yakın işçi, mitingin başından sonuna kadar attıkları sloganlarla grev talebini dile getirdi. Adeta ‘grev oylaması’na dönüşen mitingin sonucunda sendika grev kararı aldı. Böylece ‘Metal Fırtına’ olarak tabir edilen direniş rüzgârı, 10 yıl önce esmeye başladı. Mitingin ardından 29 Ocak 2015’te Birleşik Metal-İş üyesi 15 bin işçi 22 fabrikada üretimi durdurdu.

İşçilerin ortaya koyduğu iradenin karşısında AKP hükümeti, yine bildiği yönteme başvurarak grevden yalnızca bir gün sonra ‘milli güvenlik’ bahanesiyle grevi yasakladı. Yasak, yalnızca direnişin daha çok fabrikaya yayılmasına sebep oldu.

14 Nisan 2015’e gelindiğinde Bursa’da bulunan Bosch fabrikasında, 4 yılın ardından toplu sözleşme imzalandı. Türk Metal ve MESS arasında varılan anlaşmaya göre ücretlere ilk altı ay yüzde 7 artı 70 kuruş, ikinci altı ay yüzde 7 artı 20 kuruş, üçüncü altı ay enflasyon artı 15 kuruş, dördüncü altı ay için ise enflasyon artı 15 kuruş zam yapıldı. Alınan zammın olumlu olduğunu söyleyen işçiler, sözleşmenin Türk Metal üzerinde kurdukları baskı sayesinde bu noktaya geldiğini belirttiler.

Bosch’ta imzalanan sözleşmenin MESS ile imzalanan mevcut sözleşmeden daha iyi olması ise işkolunda esas kıvılcımı yaktı. İşçiler Bursa kent meydanında kitlesel eylemler düzenlemeye başladı. Direniş, hızla tüm metal işçileri tarafından sahiplenildi ve yurt geneline yayıldı. Bir sözleşmedeki kazanım, tüm işkolunu harekete geçirmişti. Böylece 15 bin metal işçisinin üretimden gelen gücünü kullandığı ‘metal fırtına’ poyrazdan esmeye başladı.

Direniş kazanım da getirdi. TOFAŞ, MAKO, OTOTRİM, Renault gibi otomotiv devlerinde çalışan işçiler mücadeleleriyle taleplerini kazandı.

Metal işçilerinin kendi mücadele birikimi ve örgütlü birlikteliklerinden aldığı güç, fırtına sonrasında da patron örgütü MESS karşısında kazanımlar elde etmesini mümkün kıldı. Birleşik Metal-İş, MESS Grup TİS kapsamında bulunan Hitachi, Grid Solutions, Schiender, Arıtaş gibi 10 işyerinde 2024 sonunda çıktığı/çıkmaya hazırlandığı grevleri, Cumhurbaşkanlığı yasaklamasına rağmen sürdürdü. 2025’in Şubat ayına gelindiğinde işyerlerinin tamamında grev başarıyla sonuçlandı. Ülkedeki en yüksek mevkiden ilan edilen yasaklamaya karşı alın teri mücadelelerinden vazgeçmeyen metal işçileri, tüm işyerlerinde taleplerini kazandıkları TİS’lere imza attı.

BIÇAK KEMİĞİ ÇOKTAN GEÇTİ

13 Ekim’de görüşmeleri başlayan ve 2025-2027 yıllarını kapsayan son MESS sözleşmesi de işçilerin iradesiyle şekillenmek için masayı bekliyor. Türk Metal’in ilk altı ay için sosyal hak ödemeleriyle birlikte seyyanen yüzde 38,97, Birleşik Metal-İş de ilk 6 ay için yüzde 58,5 zam teklif etti. Birleşik Metal-İş, metal işçisinin emeğinin karşılığını vermeyen her taslak karşısında üretimden gelen güçlerini kullanacağını ilan etti. Ücretleri enflasyon karşısında günden güne eriyen metal işçileri, sefalet teklifi sunulursa tarihsel mirasından devralacağı birikimle emek mücadelesi vermeye hazır olacak.