Metal işçisi üretimden gelen gücünü kullanacak: MESS'e bağlı işyerlerinde eylem planı açıklandı

Özel sektörün en geniş toplu iş sözleşmesi olan MESS Grup Sözleşmesi'nde görüşmeler, yaklaşık 150 bin metal işçisinin talep ve beklentilerini karşılamaktan uzak kaldı.

13 Ekim'de başlayan görüşmelerin sonucunda patronlardan metal işçisine yine sefalet dayatması çıktı. İşçilerin beklentileri MESS tarafından umursanmazken sendikalar, işçilere dayatılan sefalet zammını kabul etmediklerini belirterek yapılan teklife karşılık olarak eylem planlarını açıklamaya başladı. Birleşik Metal-İş üretimden gelen gücü kullanacaklarını belirterek eylem planlarını paylaştı.

Sefalet ücretine karşı ayaklanmaya başlayan sendikalardan DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası (Birleşik Metal-İş) yaptığı açıklamada, MESS’e bağlı 31 işletmeden 130 işyeri temsilcisi ve TİS Komisyonu ile MESS ile devam eden Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecini değerlendirildiğini belirtti. Sendika, değerlendirmelerin sonucunda MESS’in 150 bin metal emekçisine dayattığı sefalet zammını kabul etmediklerinin altını çizerek Aralık ayı eylem planlarını paylaştı.

Birleşik Metal-İş Genel Yönetim Kurulu imzalı açıklamada, metal işçilerinin emeği ve onuru için yürütülen 2025-2017 dönemi MESS Grup İş Sözleşmesi görüşmelerinin, işveren sendikası MESS’in düşük ücret dayatması ve kazanılmış haklara yönelik saldırıları nedeniyle uyuşmazlık ile sonuçlandığını hatırlattı.

"HAKLARIMIZ PAZARLIK KONUSU DEĞİL"

Yapılan açıklamada, "Türkiye’nin dört bir yanındaki fabrikalardan, tezgâh başlarından üyelerimizin iradesini taşıyan işyeri temsilcilerimizin katılımıyla toplanan Merkez TİS Komisyonumuz, süreci tüm boyutlarıyla değerlendirmiş, metal işçisinin mücadelesini büyütme kararı almış ve çeşitli eylem biçimlerini önermiştir. Aylardır sürdürdüğümüz toplu pazarlık süreci sonunda haklı taleplerimize yanıt bulamadık. MESS ile yapılan görüşmelerde, işçilerin yaşadığı zor koşulları ayrıntılı bir şekilde anlattık, en temel ihtiyaçlarımızı karşılayamadığımızı defalarca dile getirdik. Ancak maalesef, başta ücret zammı olmak üzere, işçilerin haklı talep ve beklentilerine uygun ne bir ücret teklifi geldi ne de sosyal hak taleplerimiz ve diğer taleplerimiz kabul gördü. Aksine, çeşitli maddelerle ilgili haklarımızı geriye götürecek teklifler sunuldu. Bunun yanı sıra, esnek çalışma içeren karşı teklifler de getirildi. İşverenin bu tekliflerini ne kabul ederiz ne de tartışırız. İşçilerin kazanılmış haklarını geriye götürecek hiçbir teklifi konuşmayız, elde ettiğimiz haklarımızı pazarlık konusu yapmayız” denildi.

Ardı ardına yapılan zamlarla alım gücünün düşürdüğü ve ücretlerin eridiği belirtilen açıklamada, emekçilerin yoksulluk sınırının altındaki ücretlerle adeta açlık sınırında yaşadıkları kaydedildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“İşçilerin bu ücretlerle geçinmesi, temel ihtiyaçlarını karşılaması mümkün değildir. İnsanca yaşanacak bir ücret, tüm metal işçilerinin en temel hakkıdır. Buna rağmen, MESS bize resmi enflasyonun bile gerisinde, gerçeklikle bağdaşmayan bir zam teklifinde bulundu. Bu teklif, açıkça metal işçisinin emeğiyle alay etmek anlamına gelmektedir. Biz, haklı taleplerimizi sonuna kadar savunacak, haklarımızı almak için tüm çabamızı göstereceğiz. Şimdi, işverenden haklı ve gerçekçi taleplerimize uygun yeni bir teklif bekliyoruz. Aksi takdirde, mücadelemiz her koşulda, hiçbir engel tanımadan büyüyerek devam edecektir. İstediklerimiz hakkımızdır ve bu haklarımızı mutlaka alacağız. Biz kazanacağız, çünkü haklıyız ve güçlüyüz. Yaşasın metal işçilerinin onurlu mücadelesi!"

EYLEM PLANI BELİRLENDİ

Birleşik Metal-İş Merkez TİS Komisyonu’nun önerileri doğrultusunda Genel Yönetim Kurulu’nun, sefalet dayatmalarına karşı açıkladıkları eylem planı şöyle: