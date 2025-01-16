Metal işçisinden Erdoğan’a selam

Emek Servisi

Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye metal işçileri haksız ve hukuksuz grev yasaklarına direnişle yanıt verdi. Bir gece yarısı Cumhurbaşkanı kararıyla yasaklanan grevlerinin tümünü kazanımla sonuçlandırmayı başardı. Grevler bu anlamıyla da işçi sınıfı mücadelesinde ayrı bir yeri hak ediyor.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI

Trafo sektöründe bulunan MESS üyesi 5 işletmeden (9 fabrika) yaklaşık 2 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri geçen ağustosta başladı. Bu işletmelerden Green Transfo Energy, görüşmeler başladıktan kısa süre sonra MESS üyeliğinden ayrıldı.

Sendika sunduğu taslakta yüzde 125 oranında zam talep etti. MESS'in teklifi yüzde 40 oldu. Ayrıca üç yıllık sözleşme ve esneklik adı altında kazanılmış hakları geriletecek tekliflerde bulundu. Bu nedenle anlaşma sağlanamadı ve grev kararı alındı.Hitachi işletmesine bağlı 4 fabrikada grev 4 Aralık’ta başladı. Ardından GE Grid Solutions’ın Gebze’deki fabrikası ile Schneider Electric işletmesinin Kocaeli Çayırova ve Manisa fabrikalarında işçiler 13 Aralık’ta greve çıktı.

13 Aralık’ı 14 Aralık’a bağlayan gece yarısı yayımlanan bir Cumhurbaşkanı kararıyla henüz başlamamış olan Arıtaş Kriyojenik grevi dahil olmak üzere MESS’e bağlı 4 işletmede “milli güvenliği bozucu nitelikte” olduğu gerekçesiyle yasaklandı. Ama ilginçtir ne hikmetse MESS üyeliğinden ayrılmış olan Green Transfo’da grev yasaklanmadı. Tek başına bu durum grev yasağının ne kadar gayrimeşru ve “adrese teslim” olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Tüm bunlara rağmen sendikanın tutumu, dayanışmanın gücü ve işçilerin karalılığı ile tek tek tüm işletmelerde toplu sözleşme imzalanabildi.

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HITACHI GREVİ

MESS’e bağlı Hitachi Energy işletmesine bağlı 4 fabrikada 4 Aralık’ta başlayan grev, 20’nci gününde anlaşmayla sonuçlandı.

Buna göre; Birinci 6 ayda; 31 Ağustos tarihindeki saat ücretlerine önce yüzde 20 zam yapılacak, daha sonra 40 TL eklenecek. Bunun ardından da her bir kıdem yılı için 12 yılı geçmemek üzere 1,5 TL/saat eklenecek. Bu zam yöntemi ile işyerinde ortalamada ele geçecek net ücret 65.000 TL oldu.

1 Mart 2025 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık ücret zammı oranı yüzde 83 olacak. 1 Mart 2025 tarihinde işyerinde ortalama ele geçecek aylık net ücret 78.000 TL olacak.

Ücret zammı ve aylık yapılan ödemelerle birlikte sözleşmenin birinci 6 ayında ücretlerde yüzde 60,5 oranında artış sağlanmış oldu. MESS’in 3 yıllık TİS dayatması ve esneklik içeren maddelerinin tümü geri çektirildi ve kazanılmış haklardan taviz verilmedi.

Yıllık ücret zammı oranı: yüzde 83

Ortalama aylık net: 78.000 TL

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SCHNEIDER ELEKTRİK GREVİ

MESS üyesi Schneider Elektrik’te grevin 25’inci gününde anlaşma sağlandı. Birinci 6 ayda; ortalamada ele geçecek ücret ve aylık ödemeler net 56.200 TL oldu. İkinci 6 ayda (2025 yılı 1 Mart tarihinde) ise ortalamada ele geçecek ücret ve aylık ödemeler net 71.150 TL olacak. MESS’in 3 yıllık TİS dayatması ve esneklik içeren maddelerinin tümü geri çektirildi ve kazanılmış haklardan taviz verilmedi.

Birinci 6 ayda: 56.200 TL

İkinci 6 ayda: 71.150 TL

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ARITAŞ KRİYOJENİK GREVİ

MESS üyesi Arıtaş’ta grevin 23’üncü gününde anlaşma sağlandı. Toplu sözleşme 1 yıl süreli yapıldı. Birinci 6 ayda ücretler yüzde 45 oranında artırıldı. Böylece işyerinde en düşük ücret net 43 bin 140 TL’ye, en yüksek ücret 76 bin 440 TL’ye ulaştı. İşyerinde ortalama ücret ise 51 bin 705 TL oldu. Arıtaş işçilerinin ilk yıl sonrasında, 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren MESS ile sendikamız arasında bağıtlanacak Grup Toplu İş Sözleşmesinde yer alacak ücret zamlarından aynen yararlanmaları konusunda anlaşmaya varıldı.

En düşük ücret net: 43.140 TL

En yüksek ücret net: 76.440 TL

Ortalama ücret: 51.705 TL

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GE GRID SOLUTIONS GREVİ

Son olarak MESS üyesi GE Grid Solutions grevimiz, 33’üncü gününde anlaşmayla bitti. İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile işyerinde ortalama ücret, yüzde 27’lik vergi dilimine göre 1 Eylül 2024 tarihi itibariyle net 54.300 TL oldu. Ge Grid Solutions, aynı zamanda hukuksuz grev yasağına karşı direnişin sürdürdüğü son fabrikada imzalan toplu iş sözleşmesi oldu.

Ortalama ücret net: 54.300 TL

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ÖZKAN ATAR: ‘‘TAVİZ VERİLMEDİ’’

DİSK Birleşik Metal İş üyesi işçiler bir kez daha tarih yazdılar. Son olarak, 33 gündür haksız ve hukuksuz grev yasağını tanımayarak grevimizi sürdürdüğümüz MESS üyesi olan GE Grid Solutions işyerinde 13 saat süren müzakere sonucunda anlaşma aşamasına gelindi.

Görüşmede gelinen aşama heyetimiz tarafından ayrıntılı olarak değerlendirildi ve sonrasında şube, temsilcilerimiz ve üyelerimizin de onayıyla sözleşmenin imzalanması kararlaştırıldı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile işyerinde ortalama ücret, yüzde 27’lik vergi dilimine göre 1 Eylül 2024 tarihi itibariyle net 54.300 TL oldu. Sosyal haklarda da önemli kazanımlar sağlandı. MESS’in 3 yıllık TİS dayatması ve esneklik içeren maddelerinin tümü geri çektirildi ve kazanılmış haklardan taviz verilmedi.

Özkan ATAR

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı

Haksız ve hukuksuz grev yasağına ve tüm zorluklara rağmen 33 gündür onurlu grevlerini sürdüren GE Grid Solutions işçileri, bu kararlı mücadelelerinin sonucunda haklarını aldılar.

Böylece, üyelerimizin hukuksuz grev yasağına karşı direnişini sürdürdüğü son fabrikada da toplu iş sözleşmesi imzalanmış oldu.

Bu mücadelemiz, aynı zamanda yerli ve yabancı sermaye tekellerinin talebi ve IMF reçeteleri doğrultusunda siyasi iktidarın yürüttüğü, milyonlarca işçiyi ve emekçiyi açlığa ve sefalete mahkûm eden emek düşmanı ekonomik programa, ekonomi politikalarına karşı da bir direnişti.

Sendikal örgütlenme ve toplu sözleşmeden yararlanma oranının çok düşük olduğu, bu nedenle çalışanların neredeyse yarısının asgari ücrete mahkûm edildiği ülkemizde metal işçileri, verdikleri bu mücadeleyle milyonlarca işçi ve emekçiye, kendilerine açlık ve sefaleti reva görenlere karşı ancak sendikalarda örgütlenerek, birlik olarak, tüm baskı ve engellere karşı kazanılmış haklarına sahip çıkarak ve omuz omuza direnerek gerekli yanıtı verebileceğimizi gösterdi.

Şimdi sıra, yasal grevini sürdüren Green Transfo işçilerinin toplu sözleşmesinde… 22 gündür onurlu grevlerini sürdüren Green işçileri de kazanacak, döktükleri alın terinin karşılığını alacak.

Mücadelemize ve grevlerimize destek olan kardeş sendikalara, emekten yana siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerine, sesimizi duyuran medya emekçilerine ve hepsinden önemlisi hakları için yiğitçe mücadele eden grevci metal işçisi kardeşlerime sonsuz teşekkür ediyorum.