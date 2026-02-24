Metal müzik efsanesi Megadeth, final turnesi kapsamında İstanbul’a geliyor

Müzik tarihinde adı hiçbir zaman unutulmayacak olan Megadeth, 23 Haziran 2026’da İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak. Dave Mustaine önderliğinde 1983’ten bu yana metal müziğin gidişatını belirleyen grup; 50 milyonluk albüm satışı, GRAMMY ödülü, kült statüsüne ulaşmış besteleri ve nesiller arası etkisiyle tarihin en önemli aktörlerinden biri.

“Peace Sells… But Who’s Buying?”, “Rust in Peace”, “Countdown to Extinction” gibi türü şekillendiren albümleriyle tanınan Megadeth; MTV döneminden dijital yayın çağına kadar geçen her dönemde hem sound’uyla hem de kültürel izleriyle varlığını büyüterek sürdürdü. “Symphony of Destruction”, “Wake Up Dead”, “Holy Wars… The Punishment Due” gibi klasikler hala dünya sahnelerinde yüzbinleri harekete geçiriyor.

Dave Mustaine, Teemu Mäntysaari, James LoMenzo ve Dirk Verbeuren’dan oluşan güncel kadro, grubun son albümü “Megadeth” ile köklerine sıkı sıkıya bağlı; hızlı, sert ve agresif thrash kimliğini yeniden en parlak haliyle ortaya koyuyor. Mustaine’in “Tamamen yok etmeye geliyoruz.” sözleri, grubun sahnedeki enerji ve temposunun da bir özeti niteliğinde.

Yeni albümden “Tipping Point”, “I Don’t Care” ve “Let There Be Shred” gibi parçaların yanı sıra kült dönemlerin klasiklerinin de setlist’te yer alacağı İstanbul konseri, grubun son yıllardaki en ateşli ve formda hallerinden birine tanıklık etme fırsatı sunacak.

Megadeth, yaklaşık yarım asırlık kariyerinde defalarca kanıtladığı gibi üzere; metal sahnenin en yıkıcı, en teknik ve en etkileyici metal gruplarından biri. Ve bu gerçek hiçbir zaman değişmeyecek.