Metal tanrıları İstanbul’u salladı

Erkin Can SEYHAN

Bundan tam 55 yıl önce kurulan Judas Priest, Çarşamba akşamı Parkorman’da verdiği konserle İstanbullu heavy metal severlere unutulmaz anlar yaşattı. Yolculuğuna onlarca kült albüm ve şarkı sığdırmış grup, Panic Attack şarkısı ile giriş yaptıkları konserde Breaking the Law, Painkiller, You’ve Got Another Thing Coming gibi kült parçalarının yanı sıra son albümleri Invincible Shield’den de üç parçaya yer verdi.

Konserin girişinde Black Sabbath’ın War Pigs, finalinde ise Queen’in We Are The Champions parçalarının çalınması Judas Priest’in, klasik rock ve heavy metal tarihinin iki büyük grubuna yönelik jesti olarak dikkate değerdi. Rob Halford konser sırasında seyircilere yönelik konuşmasında Türkiye’yi ve İstanbul’u çok sevdiklerini, yeniden burada olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.