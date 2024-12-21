Metal yasak dinlemiyor

Emek Servisi

Metal işçilerinin MESS’in sefalet ücreti dayatmasına rağmen başlattığı grev, yasaklara rağmen kararlılıkla devam ediyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gece yarısı kararnamesi ile ‘milli güvenliği bozduğu’ gerekçesiyle yasakladığı grev, fiili olarak tam katılımla sürdü.

Hitachi’nin Kartal, Tuzla, Dilovası ve Dudullu fabrikalarındaki grev dün 17’inci gününü, GE Grid Solutions ve Schneider Electric’e bağlı 3 fabrikadaki grev de 8’inci gününü tamamladı. Balıkesir Gönen’de bulunan Arıtaş Kriyojenik’te, yasaklama kararından sonra başlayan grev de ikinci gününde sürdü. Birleşik Metal-İş, Kocaeli Çayırova’da bulunan Green Transfo’da da 25 Aralık’ta başlayacak greve hazırlanıyor.

Dünya Sendikalar Federasyonu’ndan (DSF) metal işçileri için dayanışma mesajı geldi. Açıklamada, “DSF, Türkiye'de AKP hükümeti tarafından grevleri yasaklanan metal işçileri ve Birleşik Metal-İş Sendikası ile sarsılmaz bir dayanışma içindedir” denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “İşçi sınıfının kapitalist sınıfa karşı en hayati ve güçlü direniş aracı olan grevlerin yasaklanması kesinlikle kabul edilemez. Birleşik Metal-İş Sendikası üyeleri, bu yasaklara karşı militan bir duruş sergileyerek grevlerini cesaretle sürdürmektedir. DSF, grev hakkını kararlılıkla savunan Birleşik Metal-İş üyelerinin kararlı ve militan mücadelesini selamlar ve onlarla dayanışmasını her zaman sürdüreceğini taahhüt eder. DSF, örgütlü ve militan mücadele ile metal işçilerinin kazanacağına inanmaktadır.”

GAZETECİLERDEN DESTEK

İşçilere bir destek de gazetecilerden geldi. 90 gazeteci, hem metal işçileri, hem de Polonez işçileri ile dayanışma metni imzaladı. Gazetecilerin mesajında, “Birleşik Metal-İş Sendikası çatısı altında örgütlü metal işçilerinin işveren sendikası MESS ile yaşadıkları toplu iş sözleşmesi uzlaşmazlığı nedeniyle başlattıkları grevi destekliyoruz. Aynı şekilde, Çatalca Polonez Gıda Fabrikası işçilerinin sendikal baskılara karşı verdikleri direnişi de yakından takip ediyor ve dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyuyla paylaşıyoruz” ifadeleri yer aldı.