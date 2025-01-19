Metalde esen fırtına büyüyor

Bilge Su YILDIRIM

Yeni yılı direnişle karşılayan ve 2025’in ilk günlerinden bu yana birbiri ardına kazanımlar elde eden metal işçileri, İzmir Gaziemir’de de grev pankartını astı.

Birleşik Metal İşçileri Sendikası'nda (Birleşik Metal-İş) örgütlü emekçiler, Gaziemir’de Ege Serbest Bölge’de faaliyet gösteren otomotiv fabrikası Phinia’da toplu iş sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamamasının ardından greve çıkma kararı aldı.

İşçiler, önceki gün fabrika önüne yaptıkları yürüyüşte “Açlıktan ölmeyiz, biz bu yoldan dönmeyiz” yazılı pankart taşıyarak “Sadaka değil toplu sözleşme” sloganı attı. Grev pankartını fabrikaya asan metal işçileri, talepleri karşılanmadığı takdirde 31 Ocak’ta iş bırakacaklarını duyurdu.

İŞVERENİN TEKLİFİ 61 TL

Birleşik Metal-İş İzmir Şube Sekreteri Tekay Bilir, süreci BirGün’e değerlendirdi. Sendika olarak Phinia’da esas hedeflediklerinin üyelerinin sahip olduğu hayat standardını korumak olduğunun altını çizen Bilir, şunları kaydetti: “Birleşik Metal-İŞ olarak bugün işveren örgütü MESS’e karşı sürdürdüğümüz grevlerde de esasen üyelerimiz arasında ortalama yoksulluk sınırı üstünde bir gelir havuzu oluşturmayı amaçlıyoruz. Bugünkü asgari ücretin iki buçuk üç katı bir ücret ortalaması için mücadele etmeye devam ediyoruz. TİS masasında 150 liralık seyyanen zam ile ortalama 3 liralık artış teklif etmiştik, işveren ise 61 liralık seyyanen zam ile 2 liralık bir teklif sundu. Bu teklif elbette beklentiyi karşılamıyor. Serbest bölgede faaliyet gösteren bir fabrika, yabancı sermayeye ait… 31 Ocak’a dek üyelerimizin onaylayacağı bir teklif gelirse elbette imzamızı atacağız. Nihayetinde grev bir araç. Ancak tabanın onaylamayacağı teklifler karşısında da her zaman olduğu gibi mücadele etmeye, üretimden gelen gücümüzü kullanmaya devam edeceğiz. Üyelerimiz ürettikleri değerden gerektiği payı alana dek mücadele edeceğiz.”

GEBZE’DE DE HAZIRLIK VAR

Birleşik Metal-İş’in 31 Ocak’ta greve çıkmaya hazırlandığı bir diğer fabrika ise Kocaeli Gebze’de bulunan Kaynak Tekniği fabrikası oldu. TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanmaması üzerine 31 Ocak’ta greve çıkma kararı alan metal işçileri, bu tarihe kadar uzlaşmak için bir adım atılmadığı takdirde üretimi durduracak. Birleşik Metal-İş Gebze Şube İkinci Başkanı Necmettin Aydın, “Biz elbette masada bitsin isteriz ancak üyelerimizin memnun kalacağı bir teklif gelmezse mücadele etmeye de hazırız” ifadelerini kullandı. Sendikanın yüzde 110’luk zam teklifi karşısında işverenin yüzde 22 oranında bir zam teklif ettiğini aktaran Aydın, şunları söyledi: “Süreçten umutluyuz, beklentimiz direkt masada anlaşmaya varılması yönünde. Anlaşamazsak 31 Ocak’ta grev pankartımızı asacak ve hakkımız olanı kazanmak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Kararlıyız.”