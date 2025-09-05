Metalde rüzgâr direnişten esecek

Bilge Su YILDIRIM

Yaklaşık 160 bin metal işçisini ilgilendiren grup toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yaklaşırken sendikalar teklif ve taleplerini açıklamaya başladı. Ülkenin en büyük patron örgütü Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile imzalanacak ve önümüzdeki iki yılı kapsayacak MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi, aynı zamanda ülkenin en büyük grup toplu sözleşmesi olma özelliğini taşıyor. Sözleşme otomotivden demir çeliğe, beyaz eşyadan elektronik sistemler üretimine pek çok sektörü kapsıyor.

İşkolunda örgütlü en büyük sendikalar Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) ile Türk Metal Sendikası (Türk Metal), dün pazarlık masasına taşıyacaklarını teklifleri açıkladı. Birleşik Metal-İş ilk 6 aylık dönem için yüzde 58,5 zam talebinde bulunurken Tük Metal yalnızca yüzde 38,97 teklif etti. Taleplerini açıklayan sendikaların 15 gün içerisinde tekliflerini işveren örgütü MESS’e iletmesi ve TİS sürecinin başlaması için yasal çağrıda bulunmaları gerekiyor. Bunun ardından 30 gün içerisinde başlayacak olan TİS görüşmelerinin, ilk teklifin iletildiği ilk günden itibaren 60 günlük de müzakere süreci bulunuyor.

Sendikalar arası teklifini ilk açıklayan Birleşik Metal-İş oldu. Sendika, İstanbul Bostancı’da bulunan genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla masaya götürecekleri teklifi açıkladı. Teklif, toplantıda Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar tarafından açıklandı. Sefalet ücretine razı gelmeyeceklerini ve alın terlerinin karşılığını almak için ne pahasına olursa olsun mücadele edeceklerini kaydeden Atar, sendikanın teklifine dair şunları aktardı: “Metal işçilerinin reel ücretleri sürekli gerilemektedir. Resmi enflasyon ile gerçek enflasyon arasındaki bağ kopmuştur. Bugün ortalama ücret alan bir metal işçisi net 55 bin 511 TL kazanıyor, bu rakam yoksulluk sınırının yarısıdır. Ücretlerimizin büyük bölümü kiraya gitmektedir. Geçinemeyen işçiler borç sarmalına sürüklenmektedir. İlk altı aylık dönem için yüzde 58,5 oranında ücret artışı istiyoruz. Bu üç kalemin uygulanmasının ardından ortalama bir metal işçisinin net ücreti 84 bin 666 TL’ye çıkacak.”

Teklifte aynı zamanda bayram, izin ve yakacak yardımlarında yüzde 190 artış, diğer sosyal haklarda ise yüzde 150 artış, kreş yardımı, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak düzenlemeler gibi sosyal hak talepleri de yer aldı.

OVP EMEK GELİRLERİNİ EZEREK ŞEKİLLENDİ

Genel Başkan Özkan Atar, basın toplantısının ardından MESS Grup TİS süreci ile ilgili BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in öncülüğünde hayata geçirilen Orta Vadeli Program’ın (OVP) işçilerin reel gelirlerini ciddi şekilde baskıladığını belirten Atar, şu ifadeleri kullandı: “Hükümetin OVP adı altında uyguladığı ekonomik program aslında tamamıyla işçiden emekçiden alıp zengine aktarmak üzerine kurulu. Bu program emekçilerin reel gelirlerini düşürdü ve AKP bunu ısrarla, çok katı emek düşmanı politikalarla hayata geçirdi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) de dâhil olmak üzere yerli ve yabancı sermaye ve örgütleriyle tam bir görüş birliği içindeler, bu programı da birlikte hayata geçiriyorlar. Bu anlamda özel sektör TİS’lerini de, 600 bin kamu işçisinin TİS’ini de, 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin TİS’ini de bu programın gelir dağılımında emek alanına müdahalesi olarak okumak mümkün. Burada tabii Türk-İş, Hak-İş, Memur-Sen ve Türkiye Kamu Sen gibi konfederasyonlar da teslimiyetçi politikalarla, hükümetle tam uyum içinde, sanki bir şey yapıyormuş gibi ama özü itibariyle önlerine konulan programa uygun bir tarz ortaya koydular. Bunun sonucunda da emekçiler kara bir tabloyla karşı karşıya bırakıldı.”

TARİHSEL BİRİKİMİZDEN GÜÇ ALIYORUZ

Birleşik Metal-İş’in yılın başında MESS’E karşı verdiği mücadeler doğrultusunda ardı ardına TİS’ler imzaladığını hatırlatan Atar, şöyle devam etti: “Biz metal işçileri olarak hem geçmişte hem de yaptığımız grevlerle MESS’le son olarak ocak ayında yaptığımız TİS’lerle bu cendereyi yırtıp aşmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede başarılı da oluyoruz. Ancak çok zor ve ağır koşullar altında, ağır bedeller ödeyerek bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de bu mücadelemizi bugünün ihtiyaçları doğrultusunda, işçi sınıfının reel gelirlerinin olması gereken noktaya taşınabilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla bütün gücümüzle hayata geçirmeye çalışacağız. Ocakta MESS’e karşı iyi sözleşmeler yaptık. Kimi işyerlerinde grevle kazandık kimi işyerlerinde ise greve bir iki gün kala anlaşma sağlandı. Ama çok çetin bir mücadele verdik. Grev yasaklarına karşı da Türkiye işçi sınıfının sendikal tarihinde emsal olabilecek bir tavrı ve mücadeleyi ortaya koyduk. Bu elbette önemli ama esas olan tüm sendikaların bu doğrultuda gereken mücadeleyi sergileyebilmesidir. Biz bu mücadeleye öncülük etmeye çalışıyoruz ama sendikal hareketin de tam anlamıyla sermayeden, sermaye örgütlerinden ve siyasi iktidardan bağımsız olması gerekiyor.

2025-2027 dönemi TİS’i otomotiv işçilerini, demir çelik işçilerini, makine fabrikalarını, beyaz eşya sektörünü kapsıyor. Bunlar Türkiye’nin ekonomisinin neredeyse 3’te 1’ini kapsayan lokomotif, ana sektörler. Burada çalışan işçiler de ağır ve tehlikeli işlerde çalışan, Türkiye ekonomisini sırtlanmış işçiler. Kalifiye oranları yüksek ve nitelikli işgücü var. Biz mutlaka ürettiğimiz değerden hak ettiğimiz payı almak istiyoruz. Bu doğrultuda da ortaya koyduğumuz TİS talepleri gerçekçi talepler, işçilerin ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayabilecek noktada olmasa bile bugünkü koşullarda bir parça soluk almalarını sağlayacak, yaşamlarını bir parça iyileştirecek talepler. Ama diğer sendikaların taleplerinin bundan çok daha geri noktada olduğunu, sermayenin önlerine koyduğu projeksiyona bir ölçüde uyumlu talepler sunduklarını ne yazık ki söylemek mecburiyetindeyim. MESS dediğimiz Türkiye sermayesinin ana gövdesini oluşturan, ülke ekonomisini yönlendiren, dönem dönem siyasi iktidarları belirleyen ve birebir organize eden, sistem açısından oldukça önemli bir sermaye örgütü. Biz tarihsel birikimimizle gereken mücadeleyi yine sergileyeceğiz. İşçi arkadaşlarımızın özgüvenleri de sendikalarına duydukları güven de tam, süreci sırtlayacak azme sahipler. Müzakereler yapılacak, önceki TİS süreçlerine bakıldığında anlaşmazlık olmasının muhtemel olduğu görülüyor. Bu senaryoda biz gerekli eylem ve mücadele biçimlerimizi aşama aşama gerekli kurullarımızda değerlendirerek hayata geçireceğiz.”