Metalde tarihi kazanım: ILO 190, MESS Grup Toplu İş Sözlemesi'ne girdi

Birleşik Metal Sendikası, 2025-2027 Dönemi MESS Grup Toplu İş Sözleşmesinde (MESS Grup TİS), maddi kazanımların yanı sıra Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi'nin ve 206 sayılı Tavsiye Kararı'nın Türkiye’de özel sektörün en büyük toplu iş sözleşmesi olan MESS Grup TİS’e girdiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada "2019 yılında Uluslararası Çalışma Konferansında kabul edilen ILO 190 Sözleşmesi, iş yaşamında toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve taciz de dahil olmak üzere her türlü şiddet ve tacizi ele alan, bu alanda açık ve bağlayıcı bir çerçeve ortaya koyan ilk uluslararası sözleşmedir. Bugüne kadar 54 ülke tarafından onaylanan bu sözleşme, ne yazık ki Türkiye tarafından hâlâ onaylanmamıştır. Şiddet ve tacizden arındırılmış güvenli bir çalışma yaşamı hepimizin hakkıdır. Bu nedenle Birleşik Metal-İş Sendikası olarak, Kadın Komisyonumuzun öncülüğünde, yıllardır ILO 190’ın hem onaylanması hem de toplu iş sözleşmeleri yoluyla hayata geçirilmesi için mücadelemizi sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Bu mücadele kapsamında MESS Grup TİS teklifimizde, ILO 190’ı esas alan işyeri politikaları ve prosedürlerinin oluşturulması talebine yer verdik. Müzakere sürecinde kabul edilmeyen bu talep, 22 Ocak’ta MESS ile yapılan son görüşmede kabul edilerek sözleşmeye girdi" denildi.