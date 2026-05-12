Metallica üyeleri Denizli'de

Dünyanın en ünlü heavy-trash metal gruplarından Metallica'nın üyelerinden Kirk Hammett ve Robert Trujillo Türkiye'yi ziyaret etti.

Avrupa turnesine çıkan grubun gitaristleri, Denizli'de Pamukkale ve kentteki ören yerlerini gezdi.

Kirk Hammett ile Robert Trujillo, ellerinde gitarlarıyla Ege'nin antik kentlerinden biri olan Hierapolis'te poz verdi.

Hammett, fotoğrafı "Harika ilhamlar topluyoruz" notu ile Instagram hesabından yayımladı.

Hammet'in kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımına Türkiye'den hayranları da yorumlarıyla yoğun ilgi gösterdi.

Grup, son olarak 9 Mayıs Cumartesi günü Atina'da sahne almıştı.

HIERAPOLIS HAKKINDA

Hierapolis, antik çağda kurulmuş önemli bir Antik Roma şehridir. Türkiye’nin Denizli ilinde, Pamukkale travertenlerinin hemen yanında yer alır. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndedir ve bugün hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle çok ziyaret edilen bir turistik bir bölgedir.