Mete Apartmanı davasında karar: Müteahhit ve mühendise 12 yıl hapis

Adana’da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Mete Apartmanı’na ilişkin davada karar çıktı. Müteahhit Muzaffer Mete ve inşaat mühendisi Atilla Tuğran 12 yıl 2 ay 20’şer gün hapis cezasına çarptırıldı. Müşteki avukatları kararı istinafa taşıyacağını belirtti.

Güncel
  • 18.09.2025 12:06
  • Giriş: 18.09.2025 12:06
  • Güncelleme: 18.09.2025 13:03
Kaynak: ANKA
Fotoğraf: AA
