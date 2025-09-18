Mete Apartmanı davasında karar: Müteahhit ve mühendise 12 yıl hapis

Adana'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği Mete Apartmanı davasında, tutuksuz sanıklar müteahhit Muzaffer Mete ile inşaat mühendisi Atilla Tuğran'a 12 yıl 2 ay 20'şer gün hapis cezası verildi.

Müşteki avukatları, kararı istinafa taşıyacaklarını belirterek, ilk duruşmada denetimli serbestlik kapsamında yargılanan sanıkların cezasının kesinleşmesiyle infaz edileceğini, kesinleşene kadar ise yurt dışı yasağı ve imza yükümlülüklerinin devam edeceğini belirtti.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, depremde yakınlarını kaybedenler, adli kontrol tedbiri uygulanan sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını yineleyen Cumhuriyet savcısı, deliller ve bilirkişi raporunu dikkate alarak, sanıklar Muzaffer Mete ve Atilla Tuğran'ın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmalarını ve mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

BERAAT TALEP ETTİLER

Sanıklar Muzaffer Mete ve Atilla Tuğran, suçlamaları reddedip bilirkişi raporunu kabul etmediklerini belirterek beraat ve adli kontrolün kaldırılmasını istedi. Müşteki avukatları, bilirkişi raporu doğrultusunda sanıkların "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, sanıkları "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 yıl 2 ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırarak, mevcut hallerinin devamına karar verdi.

"KARARI İSTİNAF'A TAŞIYACAĞIZ"

Müşteki avukatları, kararı istinafa taşıyacaklarını belirterek, hükmün istinafa açık olduğunu ve ilk duruşmada denetimli serbestlik kapsamında yargılanan sanıkların cezasının kesinleşmesiyle infaz edileceğini, kesinleşene kadar ise yurt dışı yasağı ve imza yükümlülüklerinin devam edeceğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adana'nın Çukurova ilçesinde yıkılan Mete Apartmanı'nda 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Muzaffer Mete ve inşaat mühendisi Atilla Tuğran hakkında dava açmıştı.

Soruşturma kapsamında Tuğran, 16 Şubat 2023'te, Mete ise 17 Şubat 2023'te tutuklanmıştı. Sanıklar, 26 Temmuz 2023'teki ilk duruşmada "konutu terk etmeme" şartıyla tahliye edilmişti.