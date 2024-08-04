Mete Gazoz, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na veda etti

Erkekler bireysel son 16 turunda Fransız Thomas Chirault'u 6-5 yenerek çeyrek finale yükselen Mete Gazoz, Güney Koreli Kim Woojin'e 6-4 kaybederek Olimpiyat Oyunları'na veda etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, erkekler bireysel çeyrek finalde Güney Koreli Kim Woojin'e 6-4 kaybederek veda etti.

Fransa'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Mete Gazoz, bugün oynadığı son 16 turu karşılaşmasında Fransız Thomas Chirault'u 6-5 mağlup etti ve çeurek finale yükseldi.

Gazoz, çeyrek finalde karşılaştığı Güney Koreli Kim Woojin'e 6-4 kaybetti ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na veda etti.