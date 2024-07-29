Mete Gazoz 2024 Paris Olimpiyatları Programı | Mete Gazoz ne zaman, saat kaçta yarışacak?

2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nın başlamasıyla birlikte yurttaşlar aldığı çok sayıda başarıyla dikkat çeken 25 yaşındaki milli okçumuz Mete Gazoz'un 2024 Paris Olimpiyatları programı araştırması yapıyor. Atıcılıkta Olimpiyat, Avrupa ve Dünya şampiyonu olan Mete Gazoz 2024 Paris Olimpiyatları programı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından yayınlandı. Peki Mete Gazoz ne zaman, saat kaçta yarışacak? İşte Mete Gazoz 2024 Paris Olimpiyatları programı!

Olimpiyatlarda üçüncü kez yarışacak olan Milli okçumuz Mete Gazoz için yurttaşlar Mete Gazoz ne zaman, saat kaçta yarışacak sorusunu gündeme getiriyor. 33. Paris Yaz Olimpiyat Oyunları kapsamında klasik yay kategorisinde yarışacak Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Yıldırmış’tan oluşan Erkek Okçuluk Milli Takımı’nın maç programı ve rakipleri belli oldu. Atıcılıkta Olimpiyat, Avrupa ve Dünya şampiyonluğu bulunan 25 yaşındaki milli okçu Mete Gazoz'un da dahil olduğu Erkek Okçuluk Milli Takımı 2024 Paris Olimpiyatları programı Olimpiyat Komitesi tarafından duyuruldu. Peki, Mete Gazoz ne zaman, saat kaçta yarışacak? Mete Gazoz'un rakipleri kim? İşte Mete Gazoz 2024 Paris Olimpiyatları programı!

METE GAZOZ 2024 PARİS OLİMPİYATLARI PROGRAMI

33. Paris Yaz Olimpiyat Oyunları kapsamında Klasik Yay kategorisinde Erkek Okçuluk Milli Takımı ile birlikte yarışacak olan Mete Gazoz'ın maç programı belli oldu. Milli okçumuz Mete Gazoz 30 Temmuz Salı ve 31 Temmuz Çarşamba günleri eleme karşılaşmalarında yarışacak. Atıcılıkta Olimpiyat, Avrupa ve Dünya şampiyonluklarına sahip olan Mete Gazoz elemeleri geçmesinin ardından 2 ile 4 Ağustos tarihleri arasındaki Olimpiyat finallerinde yarışacak.

METE GAZOZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YARIŞACAK?

Milli okçumuz Mete Gazoz'un yarışma zamanı, saatleri şu şekilde:

30 Temmuz Salı günü Saat 18.58

Mete Gazoz'un başarıları

Mete Gazoz'un geçtiğimiz yıllarda kazandığı başarıların bir kısmı şu şekilde: