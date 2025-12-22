Mete Gazoz: "2028'de en iyi Mete Gazoz'u göreceğiz"

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, hedefini 2028 Los Angeles Olimpiyatları olarak net biçimde ortaya koydu.

Gazoz, “Hem fiziksel hem zihinsel hem de performans olarak kademeli bir yüklemeyle 2028’e kadar zirveye çıkmak istiyorum. Hiç olmadığı kadar performansımı yükseltmeyi hedefliyorum. 2028 yılında en iyi Mete Gazoz’u göreceğiz” dedi.

Milli takım kampını Antalya’nın Serik ilçesinde sürdüren Mete Gazoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada 2025 yılının genel olarak kendisi adına olumlu geçtiğini söyledi.

"DOĞRU YOLDAYIZ"

Hedef yarışması olan Dünya Şampiyonası’nda en yüksek ortalamaya sahip olmasına rağmen madalya alamadığını hatırlatan milli sporcu, buna karşın dünya kupalarında kazanılan madalyaların ve genel performansın doğru yolda olduklarını gösterdiğini ifade etti.

Yaşadığı şanssızlıkların kendisi için motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan Mete Gazoz, bu durumun hazırlık sürecine daha güçlü odaklanmasını sağladığını belirtti. Şans faktörünün sporda her zaman var olduğunu dile getiren deneyimli okçu, 2026 sezonunda mümkün olduğunca turnuvaları şansa bırakmamak istediğini söyledi.

Önlerinde Avrupa Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları bulunduğunu hatırlatan Mete Gazoz, son Avrupa şampiyonu olarak unvanını korumayı hedeflediğini ifade etti. Antalya’da düzenlenecek organizasyonda seyirci desteğinin önemli olacağını vurgulayan Gazoz, bireysel başarının yanı sıra takım halinde de altın madalya kazanmak istediklerini söyledi.

“2028’E GİDEN YOL 4 YILLIK BİR SÜREÇ”

Los Angeles Olimpiyatları için uzun soluklu bir planlama yaptıklarını belirten Mete Gazoz, olimpiyat döngüsünün yalnızca tek bir yılın değil, dört yılın ürünü olduğunu dile getirdi. Dünya şampiyonaları, kota yarışmaları, Avrupa şampiyonaları ve dünya kupalarının bu sürecin önemli parçaları olduğunu ifade eden milli sporcu, tüm hazırlıklarını bu bütüncül plan doğrultusunda sürdürdüklerini kaydetti.

Milli takımda genç sporcuların yer almasının Türk okçuluğu adına çok değerli olduğunu vurgulayan Mete Gazoz, bu rekabetin tüm takımı yukarı çektiğini söyledi.

Genç sporcularla tecrübelerini paylaştığını belirten Gazoz, “Beni geçmeye çalışmaları gerekiyor. Beni geçmek, dünyadaki herkesi geçebilecek seviyeye geldikleri anlamına gelir. Bu özgüveni onlara vermeye çalışıyorum. Onlar beni zorladıkça ben de kendimi daha fazla geliştirme ihtiyacı hissediyorum. Böylece tüm takım yükseliyor” değerlendirmesinde bulundu.