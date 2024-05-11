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Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda finale kaldı

Milli okçu Mete Gazoz, Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Spor
  • 11.05.2024 10:04
  • Giriş: 11.05.2024 10:04
  • Güncelleme: 11.05.2024 10:07
Kaynak: Haber Merkezi
Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda finale kaldı
Fotoğraf: DepoPhotos

Milli okçu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Okçuluk Federasyonu tarafından Almanya’nın Essen kentinde düzenlenen şampiyonada, bireyselde 3 sporcu madalya finallerine yükseldi.

Klasik yay erkekler kategorisinde Mete Gazoz, sırasıyla Lüksemburg sporcusu Pit Klein'i 6-0, Hollandalı Steve Wijler’ı 6-0, yine Hollandalı Gijs Broeksma’yı 6-0 ve yarı finalde de Fransız Baptiste Addis’i 7-1'lik skorlarla eleyerek finale yükseldi.

Mete, 12 Mayıs Pazar günü finalde Sloven Den Habjan Malavasic ile karşılaşacak.

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