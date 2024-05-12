Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu

Milli okçu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay erkekler finalinde Den Habjan Malavasic'i mağlup etti. Gazoz, ilk kez Avrupa şampiyonluğu elde etti.

Spor 12.05.2024 17:11 Giriş: 12.05.2024 17:11

Güncelleme: 12.05.2024 17:13 Kaynak: AA

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