Mete Gazoz, Dünya Kupası’nın Meksika ayağında bronz madalya kazandı
Milli okçu Mete Gazoz, Puebla’daki Dünya Kupası etabında üçüncülük maçını kazanarak bronz madalya elde etti. Türkiye organizasyonu toplam 5 madalyayla tamamladı.
2026 Okçuluk Dünya Kupası’nın Meksika’da düzenlenen ilk ayağında Mete Gazoz, bronz madalya kazandı.
Puebla kentindeki organizasyonda klasik yay bireysel kategoride mücadele eden milli sporcu, yarı finalde Tayvanlı rakibi Chih-Chun Tang karşısında elenerek üçüncülük maçına çıktı.
Üçüncülük mücadelesinde ev sahibi ülkeden Matias Grande ile karşılaşan Gazoz, rakibini 7-3 mağlup ederek organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.
Türkiye, Meksika ayağını toplam 3 gümüş ve 2 bronz madalyayla kapatarak genel klasmanda dikkat çeken ülkeler arasında yer aldı.