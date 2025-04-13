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Mete Gazoz, Okçuluk Dünya Kupası'nın ABD ayağında gümüş madalya aldı

Okçuluk Dünya Kupası'nın ABD'de düzenlenen ilk ayağına katılan milli sporcu Mete Gazoz, erkekler klasik yay kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Spor
  • 13.04.2025 23:59
  • Giriş: 13.04.2025 23:59
  • Güncelleme: 14.04.2025 00:01
Kaynak: AA
Mete Gazoz, Okçuluk Dünya Kupası'nın ABD ayağında gümüş madalya aldı
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

Okçuluk Dünya Kupası'nın ABD'de düzenlenen ilk ayağına katılan milli sporcu Mete Gazoz, erkekler klasik yay kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Florida eyaletindeki Polk County'de düzenlenen organizasyonda Türkiye'den 8 sporcu mücadele etti.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Mete, erkekler klasik yay finalinde karşılaştığı Alman Florian Unruh'a 7-3 yenilerek 2'nci oldu.

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