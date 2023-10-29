Mete Gazoz’dan yandaş kanalın Cumhuriyet afişine tepki

Yandaş TVNET'in Cumhuriyet'in 100. yılına ilişkin afişinde kendi fotoğrafına yer vermesine tepki gösteren milli okçu Mete Gazoz, Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafını paylaşarak "Doğru kullanım şekli" dedi.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, yandaş kanal TVNET'in Cumhuriyet'in 100. yıldönümüne ilişkin hazırladığı afişe tepki gösterdi.

TVNET'in afişinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk yerine Mete Gazoz yer aldı.

Cumhuriyet 100 yaşında!



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. pic.twitter.com/gRzYCJewjs — TVNET (@tvnet) October 28, 2023

Afişe tepki gösteren Gazoz, Atatürk fotoğrafını paylaşarak, "Doğru kullanım şekli" dedi.

TVNET'in afişine sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi.

Kullanıcılar ayrıca Mete Gazoz'a da yaptığı paylaşım nedeniyle destek verdi.