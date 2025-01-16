Metehan Akbulut anılacak

Haber Merkezi

Yaşamını emek ve özgürlük mücadelesine adayan TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Başkanı ve SOL Parti üyesi Dr. Metehan Akbulut, aramızdan ayrılışının birinci yıldönümünde anılacak.

Gazetemiz BirGün’ün de kurucularından olan Akbulut için yarın saat 15.00’da Antalya Güzeloba Mezarlığı’nda anma düzenlenecek. Ardından saat 17.30’da SOL Parti, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ile Çağdaş Hekimler tarafından Muratpaşa Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda "İşgücünün dönüşümü, kolektif hafıza ve örgütlenme" başlığıyla bir panel düzenlenecek. Panelde Naci İşoğlu, Nursel Şahin, İlknur Başer ve Eriş Bilaloğlu konuşmacı olarak yer alacak.