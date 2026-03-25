Metehan Baltacı hakim karşısında: Okan Buruk desteğe geldi

Futbolda bahis ve şike iddiaları kapsamında hakkında 4 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası istenen Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, bugün hakim karşısına çıkıyor.

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın ilk duruşması öncesinde futbol camiasından da destek geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile futbolcular Kazım Karataş, Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım, duruşma öncesinde Baltacı’ya destek olmak amacıyla adliyede hazır bulundu.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Baltacı hakkında “bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs” ile “şike ve teşvik primi” suçlamaları yöneltiliyor.

Dosyada, Şans Girişim Ortak Girişimi Ticari İşletmesi ile Türkiye Futbol Federasyonu “suçtan zarar gören” sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, Baltacı’nın 2021 yılında oynanan bazı Süper Lig karşılaşmalarına yönelik bahis yaptığı ve farklı maçları da kuponlarına eklediği belirtiliyor.

Bahis oynadığı dönemde maç kadrosunda yer almadığı ifade edilen futbolcunun, oynadığı kuponları kaybettiği de dosyada yer alan detaylar arasında bulunuyor.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Metehan Baltacı’nın ifadesinde ise suçlamaları kabul etmediği ve Galatasaray’da forma giydiği dönemde bahis oynamadığını savunduğu aktarıldı. Ancak dosyada, telefon incelemelerinde elde edilen bazı mesajlaşma kayıtları ve bahis kuponu görsellerine de yer verildiği ifade edildi.

İddianamede, Baltacı’nın müsabakanın sonucunu etkilemeye yönelik girişimlerde bulunarak haksız kazanç elde etmeye çalıştığı ve bu nedenle ilgili kanuna muhalefet ettiği öne sürülüyor.

"BU DURUMA DÜŞTÜĞÜM İÇİN ÜZGÜNÜM"

Habertürk Muhabiri Ceylan Sever'in aktardığına göre, duruşmada konuşan Baltacı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“12 yaşımdan beri, yıllardır emek vererek buralara geldim. Bu duruma düştüğüm için üzüntü duyuyorum ve kabul etmiyorum. Ayrıca TFF’den de hak mahrumiyeti cezası aldım. 4 aydır tutukluyum. Beraatimi talep ediyorum.”

Baltacı ifadesinin devamında şunları söyledi:

"Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Ben iddianamede bahsi gecen 2 eylem tarihinde U19' daydım, yani 19 yaş altı takım kadrosundaydım. A takımında değildim. 19 Mart 2021 ve 17 nisan 2021 tarihlerinde yasal sitede bahis üyeliğim vardı.

"A TAKIMDAYKEN OYNAMADIM"

Bu iki maça bahis oynamıştım. U19 takımında yer alanlar A takımında yer alanlarla aynı alanda bulunmazlar. Ben de o tarihte takımdan kimseyle irtibat halinde değildim.

A kadrosunda yer almadığım için söz konusu Galatasaray- Rizespor maçında ve Göztepe-Galatasaray maçında oynayanlarla iletişimim yoktu. Söz konusu oynadığım bahiste de herhangi bir para kazanmadım. Oynadığım bahis gol bahsidir"

Savunmasına devam eden Baltacı, şunları ekledi:

"ŞİKE YAPMADIM"

"2023-2024 sezonunda Galatasaray Spor Kulübü'nün A takımı kadrosunda yer aldım. İlk resmi maçıma bu sezonda çıktım. Bildiğim kadarıyla yasa dışı bahis sitelerine üyeliğim yoktu.

A takımında yer aldıktan sonra da herhangi bir bahis oynamadım. Kendim oynadığım maçlarda da kesinlikle bahis oynamadım. Arkadaş grubundaki mesajlardan anlaşılacağı üzere kimseyle şike anlaşması yapmadım. Mesajlarda geçen herhangi bir kupon da yoktur. Hesabıma gelen para da yok" diye konuştu.

Baltacı, "Dolandırıcılık suçlamasını kabul etmiyorum. Bahis oynamanın suç olduğunu bilmiyordum. Herhangi bir hileli hareketle kimseyi aldatmadım” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'futbolda bahis' soruşturması kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı hakkında iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, Baltacı'nın 'Dolandırıcılık' ile 'Şike ve teşvik primi' suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.