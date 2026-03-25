Metehan Baltacı hakkında tahliye kararı

Futbolda bahis ve şike iddiaları kapsamında hakkında 4 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası istenen Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, bugün hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, Metehan Baltacı'nın tahliyesine karar verdi.

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşması öncesinde futbol camiasından da destek geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile futbolcular Kazım Karataş, Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım, duruşma öncesinde Baltacı’ya destek olmak amacıyla adliyede hazır bulundu.

Tahliye kararı sonrası açıklamada bulunan Buruk, "Metehan tahliye oldu, hepimiz çok mutluyuz" diye konuştu.

Metehan Baltacı savunmasında şunları söyledi:

"A TAKIMDA DEĞİLDİM"

"Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Ben iddianamede bahsi gecen 2 eylem tarihinde U19' daydım, yani 19 yaş altı takım kadrosundaydım.

A takımında değildim. 19 Mart 2021 ve 17 nisan 2021 tarihlerinde yasal sitede bahis üyeliğim vardı. Bu iki maça bahis oynamıştım. U19 takımında yer alanlar A takımında yer alanlarla aynı alanda bulunmazlar.

Ben de o tarihte takımdan kimseyle irtibat halinde değildim. A kadrosunda yer almadığım için söz konusu Galatasaray- Rizespor maçında ve Göztepe-Galatasaray maçında oynayanlarla iletişimim yoktu. Söz konusu oynadığım bahiste de herhangi bir para kazanmadım. Oynadığım bahis gol bahsidir"

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Baltacı hakkında “bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs” ile “şike ve teşvik primi” suçlamaları yöneltiliyor.

Dosyada, Şans Girişim Ortak Girişimi Ticari İşletmesi ile Türkiye Futbol Federasyonu “suçtan zarar gören” sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, Baltacı’nın 2021 yılında oynanan bazı Süper Lig karşılaşmalarına yönelik bahis yaptığı ve farklı maçları da kuponlarına eklediği belirtiliyor.

Bahis oynadığı dönemde maç kadrosunda yer almadığı ifade edilen futbolcunun, oynadığı kuponları kaybettiği de dosyada yer alan detaylar arasında bulunuyor.

"BU DURUMA DÜŞTÜĞÜM İÇİN ÜZGÜNÜM"

Habertürk Muhabiri Ceylan Sever'in aktardığına göre, duruşmada konuşan Baltacı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“12 yaşımdan beri, yıllardır emek vererek buralara geldim. Bu duruma düştüğüm için üzüntü duyuyorum ve kabul etmiyorum. Ayrıca TFF’den de hak mahrumiyeti cezası aldım. 4 aydır tutukluyum. Beraatimi talep ediyorum.”

Baltacı, "Dolandırıcılık suçlamasını kabul etmiyorum. Bahis oynamanın suç olduğunu bilmiyordum. Herhangi bir hileli hareketle kimseyi aldatmadım” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'futbolda bahis' soruşturması kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı hakkında iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, Baltacı'nın 'Dolandırıcılık' ile 'Şike ve teşvik primi' suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

MERT HAKAN'IN DURUŞMASI 3 NİSAN'DA

Öte yandan bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın duruşması ise 3 Nisan Cuma günü yapılacak.