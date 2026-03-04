Metehan Baltacı hakkındaki iddianame kabul edildi, ilk duruşma tarihi belli oldu

"Futbolda bahis ve şike" soruşturmasında tutuklanan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Dilek Yaman Demir'in aktardığına göre Baltacı 25 Mart'ta hakim karşısına çıkacak.

Baltacı, şike ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılanacak.

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede bahis oynadığı dönemde maçların 18'lik geniş kadrosunda yer almadığı bildirilen Baltacı'nın, kuponlarına kendi müsabakası haricinde farklı maçlar veya spor dallarına ilişkin bahisler de eklemesi sonucu kaybettiği ifade edildi.

İddianamede, şüphelinin soruşturmaya konu bahis oynanan müsabakada Galatasaray erkek futbol takımında profesyonel sözleşmeli futbolcu olarak kadroda yer aldığı ve müsabakada oynama durumunun teknik heyetin tasarrufunda "oynatabilir" statüsünde olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Baltacı'nın müsabakaya ilişkin takımların taktik planı, oyuncuların fiziksel durumu ve oyunun seyri gibi herkese açık olmayan bilgi ve verilere, bu bağlamda soruşturmaya konu maçta oyuncu olan şüphelinin diğer bahis oyuncularından farklı şekilde gizli bilgi, veri ve ayrıcalıklı duruma sahip bulunduğunun sabit olduğu vurgulanan iddianamede, "Şüphelinin müsabakada oynama durumunun teknik heyetin tasarrufunda 'oynatabilir' statüsünde olması sebebiyle maçın sonucu ve seyri üzerinde doğrudan ve dolaylı etkiye sahip olduğunun göz önüne alınmasının gerektiği" belirtildi.