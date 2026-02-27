Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın aralarında olduğu 34 kişi hakkında iddianame düzenlendi

“Futbolda bahis ve şike” soruşturması kapsamında tutuklanan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı ile Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın da aralarında bulunduğu 34 kişi hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede Baltacı ve Yandaş için 4 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Dosyada ayrıca Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen hakkında da 13 yıla kadar hapis istemi yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Baltacı ve Yandaş 9 Aralık 2025'te tutuklanmıştı.

İddianamede, "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti

İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

