Metehan Yılmaz, 1461 Trabzon’a transfer oldu
Altınordu’da forma giyen Metehan Yılmaz, 1461 Trabzon’a transfer oldu.
Kaynak: İHA
Altınordu’nun Öz Kaynak Sistemi’nden yetiştikten sonra A Takıma kadar yükselen ve gösterdiği başarılı performansın ardından takım kaptanlığı bandını takan Metehan Yılmaz, yeni sezonda 1461 Trabzon forması giyecek.
Altınordu Buca Futbol Okulları’ndan keşfedilen Metehan Yılmaz, sonrasında Altınordu’nun akademi takımlarında forma giydi.
U16 Milli Takım formamızı da terleten kaptan, 2018-2019 sezonunda kulübüyle profesyonel imzayı attıktan sonra o dönemde Altınordu’nun pilot takımı Niğde Anadolu FK’da forma giydi.
24 yaşındaki oyuncu, 2021-2022 sezonunda tekrar Altınordu’ya döndü.