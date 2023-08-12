Meteor yağmurunu izlemek isteyenler rasathanede buluştu

Gökyüzü tutkunları, yılın en etkileyici doğa olaylarından biri olarak gösterilen "Perseid meteor yağmuru"nu Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi'nde gözlemledi.

Ajans Haberleri 12.08.2023 23:55 Giriş: 12.08.2023 23:55

Güncelleme: 12.08.2023 23:55 Kaynak: AA

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