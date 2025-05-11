Meteoroloji: 11 ilde sağanak yağış bekleniyor

(ANKARA) - Bilecik, Sakarya, Bursa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Adana, Isparta, Erzurum, Kars ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) verilerine göre, Bilecik, Sakarya, Bursa'nın doğusu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Adana ve Isparta çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak olması öngörülüyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz ile Erzurum'un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın iç ve batı kesimlerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği, Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları isteniyor.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 20, en düşük 11; İstanbul'da en yüksek 20, en düşük 10; İzmir'de en yüksek 28, en düşük 16 derece olacak.