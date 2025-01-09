Meteoroloji: 4 ilde sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji’nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir’de sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verilerine göre, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in güneybatı kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunmaktadır.

MGM, buzlanma ve çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Hava sıcaklıkları Ankara’da en yüksek 11, en düşük 2; İstanbul’da en yüksek 14, en düşük 11; İzmir’de en yüksek 18, en düşük 11 derece olacak.