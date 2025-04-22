Meteoroloji: 5 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji’nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Muğla, Giresun, Siirt, Aydın ve Antalya’da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verilerine göre, Muğla, Giresun ve Siirt çevreleri, Aydın'ın güney ilçeleri ve Antalya'nın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MGM'ye göre, sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis beklendiğini, Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli esecek.

MGM, kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara’da en yüksek 24, en düşük 10; İstanbul’da en yüksek 20, en düşük 11; İzmir’de en yüksek 27, en düşük 14 derece olacak.