Meteoroloji: 5 ilde yağış bekleniyor

Meteoroloji’nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Giresun ve Konya’da sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verilerine göre, Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Giresun çevreleri ve Konya'nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

MGM, kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ile birlikte sis ve pus olayı beklendiğini, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi.

MGM, çığ ve buzlanma olayının neden olabileceği tahlikelere karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara’da en yüksek 12, en düşük 1, İstanbul’da en yüksek 13, en düşük 4, İzmir’de en yüksek 17, en düşük 8 derece olacak.