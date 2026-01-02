Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Meteoroloji 6 bölge için uyarı yaptı

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Güney Ege'ye fırtına uyarısı yapıldı.

Güncel
  • 02.01.2026 14:35
  • Giriş: 02.01.2026 14:35
  • Güncelleme: 02.01.2026 14:46
Kaynak: AA
Meteoroloji 6 bölge için uyarı yaptı
Fotoğraf: AA

Karadeniz, Marmara ve Ege denizleri için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, pazar gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in batısında ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, pazar gününün ilk saatlerinde etkisini yitireceği tahmin ediliyor.

Marmara'da rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Kuzey Ege'de rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege'de de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, gece saatlerinden itibaren etkisini yitireceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

BirGün'e Abone Ol