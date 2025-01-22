Meteoroloji: 6 ilde yağış bekleniyor

Meteoroloji’nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Balıkesir, Samsun, Gaziantep, Kilis, Çanakkale ve Antalya’da yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verilerine göre, Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Balıkesir, Samsun, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli ve çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Hatay kıyılarında doğulu yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunuyor.

MGM, kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ile buzlanma ve çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara’da en yüksek 5, en düşük 2; İstanbul’da en yüksek 11, en düşük 7; İzmir’de en yüksek 15, en düşük 8 derece olacak.