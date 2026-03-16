Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Ramazan Bayramı’nda yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı’na ilişkin hava raporunu açıkladı.

Buna göre; ülke genelinin 18 Mart 2026 Çarşamba gününden itibaren, batı kesimlerden başlayarak yağışlı ve soğuk havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. 19 Mart arife günü ve 20-22 Mart bayram günlerinde yurt genelinin yağışlı ve soğuk havanın etkisi altında kalması öngörülüyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yurdun iç kesimlerinin yüksekleri ile doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA DÜŞECEK

Mevsim normalleri civarında ve yer yer üstünde seyreden hava sıcaklıklarının, bayram süresince mevsim normallerinin birkaç derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Arife günü (19 Mart Perşembe); ülke genelinin çok bulutlu, İzmir, Aydın Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri dışında yağışlı geçmesi, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Bayramın 1'inci günü (20 Mart Cuma); ülkemiz genelinin yağışlı geçmesi, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Bayramın 2'nci günü (21 Mart Cumartesi); ülkenin genelinin çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve İzmir ve Aydın çevreleri dışında yağışlı geçmesi, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

Bayramın 3'üncü günü (22 Mart Pazar) ise Orta Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz, İzmir, Aydın ve Erzurum çevreleri dışında ülke genelinin yağışlı geçmesi, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Bayramda, Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava tahminleri şu şekilde:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. En düşük/en yüksek hava sıcaklıkları: Perşembe 5 ile 7/8 ile 10 derece, cuma 3 ile 5/9 ile 11 derece, cumartesi 4 ile 6/14 ile 16 derece, pazar 3 ile 5/8 ile 10 derece.

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. En düşük/en yüksek hava sıcaklıkları: Perşembe 7 ile 9/9 ile 11 derece, cuma 6 ile 8/9 ile 11 derece, cumartesi 7 ile 9/11 ile 13 derece, pazar 6 ile 8/9 ile 11 derece.

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bayramın 1'inci günü sağanak yağışlı. En düşük/en yüksek hava sıcaklıkları: Perşembe 6 ile 8/16 ile 18 derece, cuma 8 ile 10/12 ile 14 derece, cumartesi 6 ile 8/14 ile 16 derece, pazar 6 ile 8/14 ile 16 derece.