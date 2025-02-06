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Meteoroloji açıkladı: Ege Denizi'ndeki fırtına ne kadar devam edecek?

Ege Denizi'ndeki fırtınanın yarın da etkisini sürdüreceği bildirildi.

Yurt
  • 06.02.2025 16:02
  • Giriş: 06.02.2025 16:02
  • Güncelleme: 06.02.2025 16:04
Kaynak: AA
Meteoroloji açıkladı: Ege Denizi'ndeki fırtına ne kadar devam edecek?
Fotoğraf: AA

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmekte olan rüzgarın, 7 Şubat Cuma günü sabahtan itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Fırtınanın, Güney Ege'nin güneyinde aynı gün, kuzeyinde ise 8 Şubat Cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, olumsuz hava koşulları yüzünden ulaşımında aksamalar da yaşanabileceğine işaret edildi.

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