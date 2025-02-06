Meteoroloji açıkladı: Ege Denizi'ndeki fırtına ne kadar devam edecek?
Ege Denizi'ndeki fırtınanın yarın da etkisini sürdüreceği bildirildi.
Kaynak: AA
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmekte olan rüzgarın, 7 Şubat Cuma günü sabahtan itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Fırtınanın, Güney Ege'nin güneyinde aynı gün, kuzeyinde ise 8 Şubat Cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, olumsuz hava koşulları yüzünden ulaşımında aksamalar da yaşanabileceğine işaret edildi.