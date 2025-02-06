Meteoroloji açıkladı: Ege Denizi'ndeki fırtına ne kadar devam edecek?

Ege Denizi'ndeki fırtınanın yarın da etkisini sürdüreceği bildirildi.

Yurt 06.02.2025 16:02 Giriş: 06.02.2025 16:02

Güncelleme: 06.02.2025 16:04 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA