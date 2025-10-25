Meteoroloji açıkladı: Marmara ve Karadeniz’e kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 25 Ekim'e ilişkin tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak.

Marmara’nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Karadeniz, Ankara’nın kuzeyi, Hatay kıyıları, Sivas, Çankırı, Antalya, Adana, Osmaniye, Ardahan ve Kars çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülebilir. Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklığının Marmara ve Batı Karadeniz’de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgâr ise genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Meteoroloji, Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz ve Samsun çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ani rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

MARMARA BÖLGESİ:

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Güney ve doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Yağışların özellikle kuzeydoğuda kuvvetli olması öngörülüyor.

İstanbul: 20 derece

Gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Bursa: 20 derece

Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış etkili olacak

Çanakkale: 23 derece

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak geçişleri bekleniyor

Kırklareli: 20 derece

Yağış beklenmiyor, parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ:

Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor ve özellikle kıyı kesimlerde akşama kadar aralıklı sağanak yağış geçişleri olacak.

İzmir: 26 derece

Akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağış bekleniyor

Muğla: 22 derece

Akşama kadar aralıklı sağanak görülebilir

Denizli: 25 derece

Parçalı ve çok bulutlu

Afyonkarahisar: 20 derece

Yağış beklenmiyor

AKDENİZ BÖLGESİ:

Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor ve öğle saatlerinden sonra Hatay kıyıları ile Antalya, Adana ve Osmaniye çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Adana: 28 derece

Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Antalya: 25 derece

Öğleden sonra aralıklı sağanak bekleniyor

Hatay: 24 derece

Kıyı kesimlerde öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili olacak

Isparta: 21 derece

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ:

Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor ve öğle saatlerinden sonra Ankara’nın kuzeyi, Çankırı ve Sivas çevrelerinde sağanak geçişleri bekleniyor.

Ankara: 20 derece

Kuzey ilçelerinde öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

Çankırı: 20 derece

Öğle saatlerinden sonra kısa süreli sağanak olabilir

Sivas: 21 derece

Gece saatlerinde aralıklı sağanak bekleniyor

Eskişehir: 21 derece

Parçalı ve çok bulutlu

Konya: 24 derece

Yağış beklenmiyor

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor ve bölge genelinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışlar yerel olarak kuvvetli olabilir.

Bolu: 18 derece

Gün boyunca kuvvetli sağanak bekleniyor

Düzce: 20 derece

Aralıklı sağanak, akşam saatlerinde yerel kuvvetli

Zonguldak: 20 derece

Gün boyunca sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış var

Sinop: 23 derece

Kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor ve öğleden sonra bölge genelinde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Samsun çevresinde akşam saatlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Samsun: 21 derece

Öğleden sonra sağanak, akşam saatlerinde kuvvetli olabilir.

Amasya: 25 derece

Öğleden sonra aralıklı sağanak bekleniyor

Trabzon: 24 derece

Akşam saatlerinden itibaren sağanak etkili olacak

Rize: 23 derece

Akşam saatlerinde aralıklı yağmur bekleniyor

DOĞU ANADOLU:

Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor ve öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevrelerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülebilir.

Kars: 17 derece

Öğleden sonra aralıklı sağanak bekleniyor

Ardahan: 15 derece

Yağış ihtimali öğle saatlerinden sonra artıyor

Erzurum: 16 derece

Parçalı bulutlu

Malatya: 21 derece

Yağış beklenmiyor

Van: 17 derece

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU:

Bölge genelinde parçalı bulutlu, yağışsız bir hava bekleniyor.

Diyarbakır: 25 derece

Parçalı bulutlu

Antep: 25 derece

Parçalı bulutlu

Mardin: 24 derece

Yağış beklenmiyor