Meteoroloji açıkladı: Marmara ve Karadeniz’e kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji, 25 Ekim için Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz ve Samsun çevresinde kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Sel, su baskını, dolu ve yıldırıma karşı dikkatli olunması istendi. İstanbul dahil birçok kentte sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 25 Ekim'e ilişkin tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak.
Marmara’nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Karadeniz, Ankara’nın kuzeyi, Hatay kıyıları, Sivas, Çankırı, Antalya, Adana, Osmaniye, Ardahan ve Kars çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülebilir. Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Hava sıcaklığının Marmara ve Batı Karadeniz’de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgâr ise genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
SEL VE SU BASKINI UYARISI
Meteoroloji, Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz ve Samsun çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ani rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
MARMARA BÖLGESİ:
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Güney ve doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Yağışların özellikle kuzeydoğuda kuvvetli olması öngörülüyor.
İstanbul: 20 derece
Gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
Bursa: 20 derece
Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış etkili olacak
Çanakkale: 23 derece
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak geçişleri bekleniyor
Kırklareli: 20 derece
Yağış beklenmiyor, parçalı ve çok bulutlu
EGE BÖLGESİ:
Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor ve özellikle kıyı kesimlerde akşama kadar aralıklı sağanak yağış geçişleri olacak.
İzmir: 26 derece
Akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağış bekleniyor
Muğla: 22 derece
Akşama kadar aralıklı sağanak görülebilir
Denizli: 25 derece
Parçalı ve çok bulutlu
Afyonkarahisar: 20 derece
Yağış beklenmiyor
AKDENİZ BÖLGESİ:
Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor ve öğle saatlerinden sonra Hatay kıyıları ile Antalya, Adana ve Osmaniye çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Adana: 28 derece
Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Antalya: 25 derece
Öğleden sonra aralıklı sağanak bekleniyor
Hatay: 24 derece
Kıyı kesimlerde öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili olacak
Isparta: 21 derece
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ:
Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor ve öğle saatlerinden sonra Ankara’nın kuzeyi, Çankırı ve Sivas çevrelerinde sağanak geçişleri bekleniyor.
Ankara: 20 derece
Kuzey ilçelerinde öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
Çankırı: 20 derece
Öğle saatlerinden sonra kısa süreli sağanak olabilir
Sivas: 21 derece
Gece saatlerinde aralıklı sağanak bekleniyor
Eskişehir: 21 derece
Parçalı ve çok bulutlu
Konya: 24 derece
Yağış beklenmiyor
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor ve bölge genelinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışlar yerel olarak kuvvetli olabilir.
Bolu: 18 derece
Gün boyunca kuvvetli sağanak bekleniyor
Düzce: 20 derece
Aralıklı sağanak, akşam saatlerinde yerel kuvvetli
Zonguldak: 20 derece
Gün boyunca sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış var
Sinop: 23 derece
Kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor ve öğleden sonra bölge genelinde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Samsun çevresinde akşam saatlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
Samsun: 21 derece
Öğleden sonra sağanak, akşam saatlerinde kuvvetli olabilir.
Amasya: 25 derece
Öğleden sonra aralıklı sağanak bekleniyor
Trabzon: 24 derece
Akşam saatlerinden itibaren sağanak etkili olacak
Rize: 23 derece
Akşam saatlerinde aralıklı yağmur bekleniyor
DOĞU ANADOLU:
Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor ve öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevrelerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülebilir.
Kars: 17 derece
Öğleden sonra aralıklı sağanak bekleniyor
Ardahan: 15 derece
Yağış ihtimali öğle saatlerinden sonra artıyor
Erzurum: 16 derece
Parçalı bulutlu
Malatya: 21 derece
Yağış beklenmiyor
Van: 17 derece
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU:
Bölge genelinde parçalı bulutlu, yağışsız bir hava bekleniyor.
Diyarbakır: 25 derece
Parçalı bulutlu
Antep: 25 derece
Parçalı bulutlu
Mardin: 24 derece
Yağış beklenmiyor