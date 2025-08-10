Giriş / Abone Ol
Meteoroloji açıkladı: Türkiye'de en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü 10 şehir

Ülke genelinde bugün öğleye kadar termometreler 17 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi. En yüksek sıcaklık 45 dereceyle Antalya Kepez'de ölçüldü.

Güncel
  • 10.08.2025 14:06
  • Giriş: 10.08.2025 14:06
  • Güncelleme: 10.08.2025 14:15
Kaynak: AA
Hava sıcaklığının etkili olduğu yurt genelinde bugün öğleye kadar termometreler 17 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar hafta sonu da mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Günün öğleye kadar ölçülen en yüksek sıcaklığı 45 dereceyle Antalya'nın Kepez ilçesinde kaydedildi. Bunu Mardin'in Kızıltepe ilçesi 44,8 ve Kilis'in Elbeyli ilçesi 44,3 dereceyle takip etti.

Türkiye'de en sıcak 10 şehir şöyle:

İL/İLÇESICAKLIK
Antalya, Kepez45
Mardin, Kızıltepe44,8
Kilis, Elbeyli44,3
Şırnak, Silopi43,7
Şanlıurfa, Ceylanpınar43,4
Muğla, Milas43,4
Gaziantep, Karkamış43,4
Adana, İmamoğlu42,5
Siirt, Kurtalan41,8
Aydın, Çine41,7
