Meteoroloji açıkladı: Yeni haftada hava nasıl olacak?

Ülke genelinde bu hafta sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yeni haftada hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Bazı bölgelerde ise hava sıcaklıklarının yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar bu hafta Ankara'da 19-22, İstanbul'da 19-24 ve İzmir'de 26-27 derece civarında olacak.