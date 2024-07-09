Meteoroloji Ankara dahil 5 kenti uyardı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Ankara ve çevresindeki iller için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Yağışın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Güncel 09.07.2024 14:49 Giriş: 09.07.2024 14:49

Güncelleme: 09.07.2024 14:53 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Depophotos