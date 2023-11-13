Meteoroloji bölge bölge uyardı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, ülkenin pek çok bölgesinde yağışlı hava etkili olacak. Verilere göre, Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz ile Akdeniz'in batı ve orta kesimlerinde gök gürültülü sağanak görülecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının batı bölgelerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.