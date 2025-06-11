Meteoroloji bölge bölge uyardı: Gök gürültülü sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Tahminlere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.