Meteoroloji bölge bölge uyardı: Gök gürültülü sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, bazı bölgelerde sağanak etkili olacak.

Tahminlere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun ve Artvin kıyıları ve Doğu Anadolu’nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, kuzeydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in kuzeyi ve Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.